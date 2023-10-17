各總統候選人高教政見 工會狠批「都迴避這問題」

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距離2024總統大選投票日只剩4個月，高教工會今(17)日召開記者會，針對四大總統候選人的高教政見提出檢討。高教工會研究員陳柏謙總結各陣營的最大問題，認為全部都迴避、放任對私立大專院校各方面的實質監管，可謂是「四大陣營的共同心魔」！

高教工會整理四大陣營總統候選人的高教政見，在民進黨總統參選人賴清德方面，主張投資高等教育，每年定額補助私大學生新台幣3.5萬學雜費、擴大公私立大專弱勢學生助學額度最高2萬元、緩繳學貸本息每月收入提高至5萬元，可展延至12年。

陳柏謙認為，賴清德陣營的高教主張很明顯就是選舉考量，「點放煙⽕ 總體政策 相互⽭盾」，恐淪為選前單一政策紅利煙火，主要在於缺乏以公共化為目標的總體政策考量與配套。而現行推動政策，在多數與「公共化」背道而馳之矛盾，還有教育部與國發會繼續用錯誤數據框騙國人，否認過往政府對高教公共資源投入過低之事實。

國民黨總統參選人侯友宜則提出學貸免繳本息寬限期，從畢業1年延長為2年，並定額補助私立大學學生學雜費，逐年補助增至5萬元。

陳柏謙點評，先批評學費補助政策，隨後又拿香跟拜加碼，邏輯錯亂，顯見對高教問題連基本理解都缺乏，同時又完全迴避對台灣高等教育現行核心問題與困境，「連最基本問題理解都缺乏！」

民眾黨方面，黨主席柯文哲的高教政策為，台灣高教支出僅佔GDP比重逐年增加至1％，調漲大專院校學生學費。

陳柏謙說，柯文哲一方面承認台灣高教支出占GDP比重過低，主張逐年增加 至1％，然政策上竟然主張透 調漲學生學費，惡化公私校學生不平等待遇，「是請鬼拿藥單！」

郭台銘則提出逐步提昇高等教育經費至總GDP的1％，減輕教授非必要行政工作與招生負擔。

陳柏謙提到，郭台銘一方面批評學費補助政策，一方面卻宣稱將逐步提升台灣 高教經費至總GDP的1％，然是否由政府直接增加公共資源投入語焉不詳，刻意模糊，「話術漂亮，主張空洞貧瘠！」