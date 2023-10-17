享得道Hotel搶歲末聚餐商機 龍蝦義大利麵買一送一

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搶攻歲末聚餐商機，餐飲名店爭相祭出優惠案搶市！其中，位於逢甲商圈的「享得道旅店」3樓沐青餐廳，推出龍蝦義大利麵與夢幻摩天輪午茶，還有多款千層蛋糕、經典的巨蛋麵包，10月31日前祭出優惠案吸客。

沐青餐廳10月份推出「蝦蝦對對」活動，「蒜香龍蝦義大利麵」原價999元，即日起至10月31日，可享買一送一優惠！主廚郭誌隆特選來自加勒比海純淨海域的龍蝦，肉質鮮美Q彈，以奶油、楜椒、鹽，最單純的調味，搭配蒜香清炒義大利麵吸收飽滿鮮甜蝦汁，讓人吮指回味，不喜歡麵食的消費者，也可換成義式燉飯。

另外，午茶時段專屬的夢幻摩天輪也浪漫登場！由澳洲藍帶金獎甜點師傅張晏銘規劃推出六款甜點，搭配花草茶或世界盃烘豆大賽冠軍配方手沖咖啡，咖啡香氣豐富層次鮮明的口感。

此外，千層系列蛋糕以20層手工蛋皮層層堆疊，搭配法國卡邦鮮奶油，由師傅特選日本進口中澤鮮奶油研發的原味千層、比利時巧克力、靜岡焙茶、台灣南瓜，還有酸酸甜甜的覆盆子，一次五種口味，滿足愛吃甜點的味蕾。

留日麵包師傅李志豪也推出經典美味「原味巨蛋麵包」，輕輕撥開麵包散發出的天然香氣，金黃的外皮與鬆軟的內裡、來自天然純粹的食材與精心純熟的烘焙技術。

接近歲末聚餐多多，線上旅展高CP值餐券搶市！沐青餐廳推出買10送1、買20送4；同集團的星饗道國際自助餐也推出餐券優惠，平日午餐通用券一套10張、每套6800元，以及憑身分證字號中1010兩個特定數字，若中兩碼即享85折優惠；三碼享8折，四碼即享四人同行一人免費的超值優惠。