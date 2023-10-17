全產總反對擴大引進移工 呼籲執政者莫當低薪幫兇

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行政院日前相關部會決議，將開放外籍移工加入國內旅宿業。對此，台灣最大的全國性自主工會聯合組織─全國產業總工會（全產總）17日表達嚴正聲明，反對擴大引進移工，呼籲執政者不要當台灣低薪幫兇。

全產總表示，疫情解封，處處缺工，但勞工薪水卻沒提高。主計總處最新公布，剔除物價因素後，今年1至8月全體受僱員工每人每月總薪資衰退0.85％，是7年來同期首次負成長。同時，景氣復甦不如預期，根據主計總處最新調查顯示，國內製造業新登記職缺創下11年新低，年底解雇潮恐將爆發！

台灣勞工正面臨低薪與失業雙重艱困的處境，政府不思解決問題，還落井下石，在勞動力市場供不應求，勞工薪資議價能力終於有機會提升之時，要擴大引進移工，扼殺台灣勞工爭取調高薪資與工作條件的機會。

「相較於製造業，服務業待遇差又休假少，」全產總理事長江健興指出，業者要吸引人力、留住人才，應實質提升薪資與勞動條件，藉由職務彈性設計友善中高齡及婦女就業，以擴大求才光譜，才能真正解決缺工問題，「引進移工只是繼續幫雇主省錢，陷勞工於低薪泥淖」。

旅宿房務工作很辛苦，但很多年輕人紛紛投入新興行業當工作性質類似的「居家整理收納師」，可見不是工作辛苦繁重沒人願意做，而是薪水太低、工時太長且沒成就感。現在正是提升國內觀光旅宿業勞動環境的時機，政府應該把握機會輔導業者向上提升，而非開放移工繼續讓旅宿業的勞動環境向下沉淪。

如果大家有樣學樣，各行各業的雇主都以工作辛苦繁重為由，要求政府依據平等原則比照辦理，擴大開放移工，則台灣勞動力市場的薪資水準恐永無提升的一日，「資方永遠會缺更便宜的勞工」。為滿足資方對加薪的抗拒、對低薪人力的需求，政府要開放旅宿業移工，全產總提醒政府，施政不應「只替資方想」，忘記了廣大勞工的處境和願望。