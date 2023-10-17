電支業再推全新殺手應用 全盈支付首創「電支薪轉」

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電子支付業者競爭進入白熱化階段，不讓街口支付、全支付專美於前，全盈＋PAY本月也推出全新殺手應用，推出業界首創的「電支薪轉」，微型企業未來不需開立銀行專戶，透過電支帳戶就可完成薪資轉帳，大幅解決微型企業痛點。

根據金管會統計，至8月底止，國內未歸戶電支帳戶使用者人數達2,570萬人，目前全盈支付使用者達178.5萬戶，穩居市場第五大，近期也持續推出獨家服務搶占市場。

根據經濟部統計，全台員工數少於5人的微型中小企業已超過百萬家，不過，觀察微型企業受限於員工人數，過往撥薪作業較為不便，不僅無法達成銀行企業薪轉人數申請門檻，且時常面臨兼職人員流動計薪不易、薪轉行政、銀行開戶作業繁瑣等困擾。

為提供微型企業便利撥薪服務，全盈＋PAY鎖定零售及小型餐飲業等派遣型業態企業，即起宣布推出「電支薪轉」獨家服務，首創將電子支付帳戶作為企業員工薪轉帳戶，更具備「無員工數門檻、2步驟預約撥薪、3分鐘快速開戶」3大優勢，預計成為全中小企業「撥薪神器」。

全盈支付總經理劉美玲表示，推出「電支薪轉」差異化服務，除滿足中小企業薪轉需求與撥薪痛點，也可讓基層員工申請薪轉紀錄，作為與銀行申辦信用卡、貸款等業務之往來憑證，更能為銀行業者帶來新的金流與客源，打造互利金融生態圈。

全盈支付說明，電支薪轉打破傳統企業人數門檻限制，過程也不需準備繁瑣文件、不需至銀行開立企業撥款專戶，企業主只需使用企業原有公司帳戶即可發薪，為5人以下微型企業解套。

另，電支薪轉提供簡易便捷的操作後台，雇主只要進行「填妥員工薪資明細檔」與「上傳薪資檔」兩個步驟，即可於發薪日前3個工作天前預約撥薪，同時可搭配人易NUEIP雲端人資系統計算員工差勤及薪資，有效降低薪資統計勞務，助力企業提升管理韌性。

員工方面，只要準備手機號碼及身分證，即可3分鐘註冊全盈＋PAY，其電支帳戶即可作為企業薪資帳戶，發薪時將顯示薪資收入資訊，方便日後作為個人信用業務申請憑證，不需在到職前準備繁瑣文件、額外跑銀行申辦薪轉帳戶。而員工薪資入帳後，全盈＋PAY亦提供提領免手續費優惠；若有轉帳或現金提款需求，全盈＋PAY更與玉山、台新與元大銀行合作，申辦指定銀行數位帳戶不僅享跨行轉帳、提款免手續費優惠。