《國際產業》蘋果利潤縮水？i15全系列成本大增 這機型意外漲最多

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【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】根據一份拆解報告，蘋果製造iPhone 15 Pro Max的成本比同級別iPhone 14機型的製造成本高出12%，每支i15 Pro Max的零件採購成本估計約為558美元。

影響蘋果產品的利潤有許多因素，而能否降低硬體成本即為其中之一。但儘管蘋果想降低成本，有時為了引進新功能，就不得不讓成本增加。

日經新聞報導，在拆解後發現iPhone 15 Pro Max的生產成本比iPhone 14 Pro Max高出約12%，iPhone 15 Pro Max的零件要價558美元，零件占成本比率為47%。

相較之下，iPhone 14 Pro Max的製造成本只比iPhone 13 Pro Max高出3.7%。

報導指出，iPhone 15 Pro Max的顯示器成本比iPhone 14 Pro Max高出10%，而鈦金屬邊框則將成本推升了43%，A17 Pro晶片的成本則比A16 Bionic高出27%。iPhone 15 Pro Max的望遠長焦鏡頭及四重反射棱鏡系統的成本也是前一代的3.8倍。

其他iPhone 15機型的製造成本也比前一代高，iPhone 15 Pro的生產成本為523美元，較前一代提高8%。iPhone 15 Plus零件成本為 442美元，也比前一代高出約10%。iPhone 15的成本變化最大，其零件成本為423美元，較iPhone 14高出約16%。