雀巢KitKat推出最新巧克力圖鑑 限時任務 推多款季節及地區限定產品

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為歡慶巧克力季，「雀巢 KitKat巧克力」一口氣引進5款限時販售新品，搭配御三家經典款，推出蒐羅共8款巧克力的「KitKat巧克力圖鑑」，摘錄「季節限定」與「區域限定」版，及經典口味優惠指南，讓巧克力控能輕鬆解鎖蒐集樂趣！「季節限定版」收錄全新首發與季節限量生產的新品，包括日本直送萬聖節限定「KitKat番薯威化」與秋季限定的「KitKat甘栗威化」口味；「區域限定版」集結發源自歐亞和飄洋過海來台的新品，包括日本新穀物系列「KitKat穀香威化」、杜拜限定「KitKat榛果威化巧克力」，與比利時知名品牌Lotus Biscoff 蓮花脆餅聯名的「KitKat 蓮花脆餅酥脆威化巧克力」。即日起於全台指定通路限量販售季節限定新品，並有經典口味超商第二件6折、量販店指定口味袋裝任選優惠，趕緊手刀出動，捕捉各式KitKat好滋味！

季節限定版，造型吸睛萬聖節限定版 X 產季限量供應甘甜秋栗口味。圖／雀巢

雀巢 KitKat巧克力圖鑑收錄多款限量發售新作，其中「季節限定版」收錄2款全新巧克力，有充滿互動趣味的萬聖節限定版，及秋季限定、每年僅生產一次的甘栗口味。利用KitKat巧克力圖鑑，掌握限時且限量的KitKat出沒蹤跡吧！

造型吸睛、內在綿甜的日本萬聖節限定「KitKat番薯威化」，綿密地瓜香氣搭配威化餅乾，爽口滋味，讓人欲罷不能。趣味造型外袋有雙面設計，翻面使用即刻化身南瓜立袋。搭配14款印有可愛鬼鬼造型設計、附上「Trick or Treat」、「萬聖節快樂」等日文應援小語的內包裝，每袋10款隨機搭配，絕對是今年最獨特吸睛的應景小禮。隨著時序入秋，適逢栗子產季，日本KitKat推出期間限定、每年僅一次生產的稀有口味「KitKat甘栗威化」，將栗子的溫潤甜香，完美結合經典酥脆威化，一口咬下即可感受到新鮮直送的濃厚日本秋季氣息。

「區域限定版」集結3款源自異國的限量新品，有來自中東的堅果之王，與巧克力王國的品牌聯名款，以及源於東洋睽違10年的首發新品，呈現異域風味及多重層次。馥郁香濃的杜拜限定「KitKat榛果口味威化巧克力」，以堅果之王榛果的香濃內餡，裹上濃醇巧克力，堪稱經典組合，巧妙融合多重香甜。而發源自巧克力王國比利時， 由KitKat巧克力與比利時品牌Lotus Biscoff合作的聯名口味，也以分享包形式重磅回歸，滑順巧克力包裹住香濃Lotus 風味焦糖醬，與招牌的威化脆餅碰撞出豐富口感，入口迸發淡淡肉桂香氣，感受強強聯手的香甜層次。除了濃醇香氣及多層次口感，雀巢KitKat巧克力圖鑑同場更收錄日本KitKat睽違10年推出的全新穀物系列「KitKat穀香威化」，加入全穀小麥粉，減去40%砂糖添加量*，自然穀物香氣配上鬆脆口感，輕盈口感讓消費者愛不釋手！

雀巢KitKat巧克力至今已推出超過300種獨特風味，在全球超過80個國家吸粉無數！為迎接即將到來的巧克力季，KitKat巧克力寵粉無極限，推出巧克力圖鑑指南。除了2款季節限定、3款區域限定款，同場收錄3款「經典款」，包括招牌香甜「KitKat酥脆威化巧克力」、馥郁醇厚的「KitKat濃黑口味巧克力」及苦甜尾韻結合抹茶香氣的「KitKat宇治抹茶」。

KitKat巧克力更加碼推限時折扣與活動，即日起至指定活動日期止，享有經典款超商第二件6折、量販店指定口味袋裝優惠等好禮；於限定期間內參與雀巢粉絲專頁指定貼文活動，邀請好友、共同挑戰收藏圖鑑任一口味，即可獲得官方認證，享有巧克力圖鑑禮盒抽獎機會。巧克力鐵粉們千萬別錯過！今年秋冬趕緊帶上KitKat巧克力圖鑑，前往指定通路探索、完成100%的收藏成就吧！活動詳情請參考雀巢粉絲專頁(https://zh-tw.facebook.com/NestleTW)

*砂糖使用量減少40% : 與現有奇巧迷你威化巧克力家庭號相比。