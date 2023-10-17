外資連七日敲進聯電逾11萬張 砍倉3大高股息ETF

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【旺得富理財網 王順泉】美股反彈，道瓊漲逾3百點，那斯達克與費半漲幅都超過1%，激勵台股早盤上攻逾百點，可惜AI股走低拖累大盤，加權指數尾盤翻黑小跌9.69點，收16,642.55點，季線得而復失，成交量2,740億元。台積電小漲1元，聯電、華邦電勁揚逾2%，AI族群緯創、光寶科跌逾3%。

今天外資賣超43.88億元，投信賣超4.93億元，自營商賣超25.66億元，合計3大法人賣超74.47億元。

觀察外資買超前十名榜單，半導體佔了一半，包括台積電、聯電、華邦電、矽統、愛普等5檔。其中聯電連續兩天高居買超冠軍，累計連7買共加碼11萬7,831張。

人氣最旺的3檔高股息ETF，全遭外資賣超，0056元大高股息大砍1.18萬張、00929復華台灣科技優息減碼3,705張、00878國泰永續高股息2,554張。

AI股2大指標緯創、廣達都遭賣超

市場關注的AI概念股，兩大指標緯創、廣達都遭賣超，緯創1萬張、廣達3,685張。

法人表示，雖然上周聯準會官員釋出鴿派言論，一度讓市場對於後續升息預期降低，但伊朗昨出面警告以色列，以巴衝突有擴大趨勢，恐不利於通膨降溫。台股季線再度失守，加上量縮跌破5日均量，打底整理期恐拉長，尤其AI族群反彈頻頻出現「虎頭蛇尾」，顯示籌碼沉澱仍需時間。

外資今天買超上市個股前10名為：聯電(2303)25,967張、矽統(2363)16,367張、華邦電(2344)10,088張、永豐金(2890)8,199張、誠美材(4960)7,977張、光寶科(2301)4,842張、復華富時不動產(00712)4,774張、台積電(2330)4,250張、富邦金(2881)3,092張、愛普*(6531)3,031張。

外資今天賣超上市個股前10名為：長榮航(2618)15,298張、群創(3481)12,320張、元大高股息(0056)11,894張、緯創(3231)10,048張、佳世達(2352)8,127張、國泰台灣領袖50(00922)7,815張、新光金(2888)6,910張、開發金(2883)6,283張、華航(2610)6,244張、東元(1504)6,205張。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。