中華電信財務長陳宇紳：以「內化共好」作為減碳目標

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工商時報、中華電信17日共同舉辦「2023 ESG賦能新願景」，中華電信財務長暨資深副總經理陳宇紳以「管理與財務新思維 ，攜手夥伴淨零共好」為題 ，強調「內化 共好」 是中華電減碳目標及對自己的期許。

陳宇紳表示，中華電在減碳領域做了很久也很快，因應全球潮流，除了利用科技減碳，也購買再生能源補足。在科技減碳部份，中華電從一，耗能設備汰換例如3G網路明年汰停，二，機房節能減碳，率先於5G網路採用 C-RAN機房，三，智慧節能，透過加入IOWN組織，推動全光化網路。

除此，中華電信2023年將策略委員會及永續發展委員會整合為永續發展暨策略委員會，並提升至董事會功能性委員會層級 ，同時，高階 主管 薪 酬 與ESG績 效 連結， 將節電減碳納入年度KPI，同時也開設ESG課程，鼓勵同仁參與，與子公司溝 通與獲 取 認同 。

陳宇紳強調，中華電一直 思考如何內化 ，沒有內化無法持久及全面，財務目標只有半途而廢。

對於碳訂價，愈來愈多國家正視，全國至4月共有73個碳稅(費 ) 或ETS市場 正在運作。既然碳有價，那麼如何內化？陳宇紳說，長期來看，碳成本是需要負擔的，中華電信決定採行碳定價 ，並對每一個部門課徵碳費，經由碳基金來檢視及補強 ，目前中華電信內部碳 費為每一 噸碳徵收1,600元，主要依據2050淨零及2030碳排相較2020年減半，以及 2040年加入RE100，估算出每噸碳費1,600元 ，各個機構依範疇一及範疇二算出碳費，碳費每月發布，並於ESG委員會報告 ，透過碳費實施從上到下從下到上推 動，並透過碳費激發創新減碳作為。

陳宇紳說，很多企業都說、已課徵內部碳費，但要做得好，是有很多「眉角」，因此建議要設立碳費基金及管理小組，才不會有爭議及衝突 ，中華電信也成立管理小組鼓勵遍地開花 ，並以表揚及獎金鼓勵，今年內部碳基金約11億元 ，申請案 60案 ，核定通過有44案，以申請案來看約可節電每年1億度電。

陳宇紳強調，中華電信淨零碳排以「內化、共好」 為目標， 亦以責任投資進行減碳，第一階段 ，自2023年起，發函交易對象， 說明中華電信期盼交易對象ESG 評等至少需符合如DJSI、MSCI 等五項ESG標準之一。 此階段若未達標準之交易對象，中華電信與其溝通，期盼其能盡快強化相關ESG作為，以於第 二階段時達到設定標準

第二階段自2024年第四季起，交易對象最近期之ESG評等若未達前述之標 準，中華電信將暫停與其交易，直到該交易對象符合上述ESG之標 準。

陳宇紳表示， 透過減碳，中華電信得到競爭力及向心力， 而 投入減碳就是要轉型，資源就要盤點得更具競爭力，且獲得員工認同 ，看長不看長，重點仍是內化，共好才能 走得長遠，從台灣整體產業來看，中華電信也考慮 把減 碳成為招標的要件之一 ，節能減碳勢不可擋，大企業趁著浪高時往前，才能抓住更大機 會 ，若等到浪潮退去，可能只有被淘汰的命運。