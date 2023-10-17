三商壽前三季虧損20.6億 RBC回升至150％以上

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【時報記者莊丙農台北報導】三商壽（2867）公布第3季自結財報，雖因美國持續升息，台美利差擴大，避險成本仍維持高檔，然受惠於新台幣兌美元大幅貶值影響，結束連三季虧損，單季稅後淨利為25.8億元，累計前三季稅後虧損20.6億元，虧損金額較去年同期已縮減36億元，每股稅後虧損0.46元，淨值為383億元，較去年底增加94億元，淨值比為2.79％，自結RBC與今年度第2季相比亦回升至150％以上，總資產已達1.5兆元，較去年底成長約5.9％。

公司表示，在美國聯準會升息趨緩，國內外股市溫和上漲正面影響下，前三季權益類資產的已實現獲利較去年同期增加124.5億元，權益類資產的未實現獲利亦較去年底回升37.7億元，加上今年國外債券殖利率較去年大幅提升，前三季經常性收益穩定成長，前三季避險前經常性收益率為3.22％，較去年同期增加0.15％。

同時業務拓展持續強勁，前三季首年度保費287億元，年成長23％，投資型商品仍為銷售主力商品，新契約保費收入年增26％。此外該公司亦持續推廣保障型商品，前三季健康險和傷害險新契約保費收入，年增逾11％，三商壽商品類型已朝因應國際財務報導準則（IFRS17）及新一代清償能力制度（ICS）的方向轉型。