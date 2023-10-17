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台積電放棄龍潭1奈米廠 經部指由國科會統整替代方案

  • 中時即時 王玉樹

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在地方居民抗議下，台積電今天宣布放棄進駐龍潭園區三期計劃，等於宣告原定1.4奈米先進製程晶圓廠出局。對此經濟部表示，後續是否有替代土地與方案給台積電，會由國科會協調科學園區因應，該部也會看廠商需求，給予相關的協助。

至於台積1奈米廠取消，是否延誤我們先進製程布局？經濟部說，目前台積電具體建廠就是規劃到2奈米，後續1奈米何時蓋、何時量產，這要看企業自己布局，相信廠商有它自己的「節奏性」。

因此延不延後，經濟部認為這就由台積電自己規劃，只要有需要，會跨部會予以從旁協助。

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