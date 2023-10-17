Uber Eats 生鮮雜貨感謝祭起跑 逾700件商品最低7折起

Uber Eats為感謝消費者的支持，於今（17日）起至11月7日，推出生鮮雜貨「感謝祭」活動，攜手平台上熱門的7大商家合作夥伴，及7大特色商家提供3大回饋，除買1送1、超過700件商品最低7折起的優惠，Uber One會員更獨享精選商品最低6折起的優惠。此外，Uber Eats 加碼打造「感謝祭大回饋」專區，只要於活動期間內，在指定活動商家購買任一品項不限訂單金額，即可參加抽獎活動，有機會把最大獎iPhone 15 Pro 帶回家。 Uber Eats 攜手7大商家合作夥伴，包括全聯福利中心、家樂福超市、屈臣氏、統一超商、大潤發、小北百貨及Uber Eats優市，推出周周超過百件商品下殺7折起的優惠。全聯福利中心提供熊寶貝多效護衣芳香豆、好來清新薄荷漱口水等生活用品買1送1的優惠；大潤發祭出元氣森林氣泡水，及獨家提供的洋蔥起司風味桂格濃湯燕麥等品項最低7折起；Uber Eats優市加碼提供Uber One會員，獨享冷凍美國自然牛和牛霜降肉片、江南頂級空運活體大閘蟹最低6折起感謝祭回饋優惠。 Uber Eats更與7大特色商家合作，包括Don Don Donki、Green & Safe、棉花田、City’s Super、傳統市場、聖德科斯、寵物公園等特色商家，同場推出多項回饋優惠。此外，消費者只要上Uber Eats App ，於指定活動商家合作夥伴購買任一項「感謝祭大回饋」專區內商品，並符合抽獎資格，有機會抽中iPhone 15 Pro、Ipad Pro、Apple Watch Series 9、Airpods Pro、Dyson吹風機、Marshall 藍牙喇叭等多項好禮。