衛生福利部Podcast《遇見，預見》第二季上線！

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AI當道、科技日新月異，民眾思維越來越進步，但在華人社會要與大眾「談生論死」、「聊聊身後事」依舊不容易。衛生福利部於去年10月，首度重磅推出全新Podcast節目《遇見，預見》，期望透過聲音新媒介溝通生死新觀念，第一季甫推出便收穫熱烈反響。今年10月，衛生福利部攜手專業醫師黃瑽寧擔綱主持人，呈獻Podcast節目《遇見，預見》全新第二季，共8集的節目內容將於10月13日首播，每週一和週五17:00更新，透過黃瑽寧醫師的帶領，深入探討各種與生命相關的議題。

第二季節目重量級卡司組合，包含：距離死亡最近的工作—殯葬業從業人員兼作家大師兄，將分享他對「善終」的獨特體悟；台灣女婿兼旅遊達人吳鳳，將與太太連袂探討土耳其與台灣實踐器官捐贈的差異。此外，衛生福利部醫事司司長劉越萍及奇美醫院院長林宏榮、安寧醫師朱為民等專業人士也參與節目，提供更多深度觀點。透過來賓多元視角，讓節目更為豐富、立體。

《遇見，預見》第二季持續探討善終三法議題，包含：器官捐贈、安寧緩和醫療、預立醫療決定。節目規劃有別於第一季，深入、想像了更多告別現場，例如：嘗試為自己寫一封遺書；面對摯愛臨終時刻，親屬間意見有別該怎麼辦；醫師對於被賦予只能醫「生」、不得談「死」的深刻體悟等等，用更同理、共感的角度給出專業建議，通過聆聽來自不同領域的故事，期望大家在聽完節目後，對於器官捐贈、安寧緩和醫療和預立醫療決定，有更寬闊的理解。

首集Podcast吳鳳夫妻將探討跨文化、跨宗教生死觀，也從親職觀點出發，聊聊如何與孩子開啟生命議題；「安寧醫師」朱為民將在EP2分享陪伴父親身上不插任何一根管子，安詳走完人生的心路歷程；EP3來自殯葬業的大師兄，將帶我們進入他獨特的生死哲學，也分享器捐病主中心今年新推出的「聲紋卡」，如何協助器捐者提前留下大愛心聲；EP7藝人楊千霈則要分享生命中「放手」與「放下」的學習。最後一集，則由醫事司司長劉越萍，分享公共政策溝通如何偕同數位時代與時俱進，更有智慧、更具策略性地分眾宣導「善終三法」。

新一季的《遇見，預見》將在多個Podcast平台免費播出，包括SoundOn、Apple Podcast、Google播客、Spotify、KKBOX等。透過聲音媒介，節目致力於推動正向的生死討論，並為聽眾提供更多關於生命的思考和洞見。攜手聽眾朋友們一起及早預先看見、預做準備，最艱難的決定，不要在臨別那一刻，留給最摯愛的家人。如果能以更開放的心胸預先討論、事先規劃，生命最後一刻，我們或許能爭取更多時間，與大家好好說再見。