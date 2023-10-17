登陽建設新指標 登陽ICC搶攻商辦高鐵特區

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

深耕大台中20年載，建設優質登陽營建機構，在台中推出無數膾炙人口佳作，看準台中高鐵特區的稀有未來性，加上科技大廠接連擴廠，串起台中工業區、中部科學園區、台中精密科學園區形成的黃金縱谷優勢。而登陽建設先知擘劃登陽ICC商辦建案，引領品牌紮實成長，以探究城市之美，掌握趨勢流線之建案，將以雋刻城市經典指標作品為目標。

台中高鐵特區已是台中市積極發展且蓬勃的區域，吸引不少投資、自住客積極搶進，登陽建設擁有專業評估團隊及超前部屬前瞻遠見，從2013年的登陽森濤、2016年的登陽川匯、2019年登陽硯12到2023年近期的登陽之驛、登陽未來之丘，長達10年該區建案培育，從住宅案出發累積豐厚的指標，高鐵特區可謂台中移居位移的A級特區，登陽建設獨到慧眼看準地點與區域未來性，將持續成為房市領頭羊。

永慶資深房仲謝兒政指出，中部因台積電等科技大廠持續擴廠，連帶使得商辦建案受到關注，高鐵特區因地點特性縮短了雙北距離，國際企業更能就近管理廠區事務，滿足企業總部選定進駐之優質因素。

登陽建設近期推出商辦建案「登陽ICC」，距離高鐵站僅350公尺，規劃為1棟地上22層，地下5層建築，55～300坪辦公空間，外觀設計玻璃帷幕，採取科技化門禁安全管理，並設有美饌會館，提供餐飲服務， 2樓為公設層，規劃6間不同大小商務會議中心，而為提升商辦前瞻永續形象，規劃29個訪客車位中含有11個電動車充電樁，響應節能減碳趨勢。

登陽ICC商辦鄰近國際級規模「高鐵娛樂購物城」，坐擁萬坪購物中心、影城、五星級飯店與頂級藝文空間，國際知名設計團隊打造世界級高檔購物中心，不但有巨型屋頂花園、室內大型景觀瀑布、國際級音樂燈光秀等設施，此坐亞洲新地標完成後，將引領高鐵特區後勢看漲。

由於台中人口及產業成長快速，多元建案需求不斷增加，加上高鐵特區得天獨厚的條件，為區域房價鋪墊良好的基石，也因為區域內土地取得不易增添「登陽ICC」的稀有性，而登陽建設兼具美感和實用機能的建築規劃，與核心地段加乘價值，打造對城市的永續遠見。