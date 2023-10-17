永續型創投資產交易條件等須經股東會通過 才能申請上市

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為強化創投上市審查及監理，證交所今（17）日董事會通過，未來國內永續型創投申請公司投資交易條件及授權額度、投資獲利通知及停利機制、投資損失預警及停損機制等，應經公司股東會通過，才能申請上市。

證交所表示，為強化創業投資公司上市審查及監理，董事會通過將修正證交所「有價證券上市審查準則」第20條之二。

證交所說明，該條文當時已增訂國內永續型創投可申請上市，經過多年累積，今年9月有鑽石投資來掛牌。

經過累積審查經驗 ，為讓上市標準更周延，此次新規定，未來來申請公司取得或處份資產程序，要載明投資交易條件、授權額度、核決層級、投資獲利及停利機制，若損失有損失預警、停損機制，未來公司要經過股東會同意。

證交所說明，9月已上市的鑽石投資，上市審查時當時就有承諾要這樣做。

證交所指出，創業投資公司多將資金投資於具有成長潛力的新創事業，或財務業務仍在初期發展階段之未上市櫃企業，具有投資標的公允價值欠缺透明性，投資效益需經較長期間方能顯現的行業特性。

經參酌首件創投申請上市之審查經驗，申請公司投資審議作業辦法中所定的投資處理程序相關重要內容，包括但不限於投資交易條件及授權額度、投資獲利通知及停利機制、投資損失預警及停損機制等事項，其內容增刪應經公司股東會決議通過，並須訂明於「取得或處分資產處理程序」，才能向申請上市。