股東常會電子投票出席率 拉高突破60％！

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為落實股東行動主義並持續提升公司治理，金管會力推股東常會電子投票。證期局副局長黃厚銘17日指出，上市櫃公司已在2018年1月1日起股東會表決就可用電子投票，今年度股東常會共計2,092家上市（櫃）及興櫃公司使用電子投票，電子投票出席比率也從去年的59.74％拉高至今年的60.51％、增加0.77％。

黃厚銘表示，今年起305家興櫃公司也都適用電子投票制度，未來將再適時評估是否擴及到所有公開發行公司，希望電子投票率愈高愈好。

證期局也統計，今年電子投票總筆數約為1,314萬筆，總股數達3,835億股，兩者分別較去年成長25.20％及6.41％，整體市場平均電子投票率及電子投票之筆數上升。

另外，國內外專業機構法人於今年使用電子投票股數占其總持股數比率達94.34％，較去年94.12％，增加0.22％。其中證券商、期貨商及銀行業使用電子投票股數之比率分別為91.62％、99.35％及96.74％，亦均較去年（84.25％、88.12％及75.30％）提升。至於保險業今年電子投票股數比率為98.3％較去年的99.35％略微下降，但比重還是趨近100％。

金管會將督導集中保管結算所持續鼓勵投資人使用電子投票參與股東會，以落實股東行動主義。