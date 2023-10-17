2023全國氫能車競賽 勤益科大勇奪動態組冠軍

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由國立勤益科技大學學生組成Electorlyte IV氫能車挑戰2023第十五屆全國學生盃氫能車競賽，學生以F1學生方程式賽車的設計規格為目標，榮獲動態比賽第一名與靜態比賽第二名的佳績。

此次2023第十五屆全國學生盃氫能車競賽於國立東華大學舉辦，來自全台多所學校組隊參加。勤益科大車隊由該校電機系與前瞻電資科技研究所學生伍柏翰、郭俞均、李祐瑄、邱豫辰、劉家合、吳冠樺、徐以承、曹峻銘、鄭翔元、劉彥慶10名混系組成，以6.9克的氫氣，在比賽時間43分鐘內，繞行29圈運動場，共行駛11.6公里，奪下動態比賽第一名的殊榮。

勤益科大表示，Electorlyte IV所設計的氫能車是以F1賽事規格製造了一台輕量化且具有4個獨立雙A臂懸吊的氫能車。其懸吊系統是採用雙A臂獨立避震系統，並透過彈簧避震器來吸收路面的強大衝擊力，透過A臂角度的設計將過彎傾中心設計於適當的高度，有效減少過彎的側傾量、提高過彎速度；轉向系統則採用斷開式的齒輪齒條方向機，依阿克曼轉向原理，達到前兩輪轉向中心一致、過彎輪胎不側滑；並搭載懸吊系統，將轉向機構設計成與懸吊連桿設計成同心圓運動，避免轉向顛簸的問題，合作廠商富堡能源的氫空氣燃料電池系統提供超高效能的氫燃料轉換為電力進而驅動馬達，傳動系統則採用鍊條傳動、1:12齒比與差速器，減少傳動損失與提高過彎速度。

勤益科大說明，指導教授林正乾對於電動車領域具有10年的研究與經驗，該校成立電動車自造研究室，由學生自己動手實做，包含線路配線、車架、轉向、操控等機械結構，包含車床、銑床、焊接等工法，建置車況資訊蒐集系統，針對車輛測試數據進行調整。