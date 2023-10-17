「花得開心購物節」刺激商圈買氣 花蓮消費抽好康

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為刺激商圈買氣，花蓮市公所搭配百貨公司週年慶，推出「花得開心購物節」系列活動，在花蓮市單筆消費滿200元，並到指定服務台完成登錄者，就有機會抽中市價將近4萬元的iMac24吋（蘋果桌上型電腦）。

「花得開心購物節」今天在遠百舉辦說明會，市長魏嘉彥表示，感謝遠百花蓮店及代表會的支持，一起行銷花蓮、促進經濟發展；市代會主席李振瑋率代表們到場支持活動，他表示，花蓮市公所為了帶動花蓮市區觀光，並活絡商機，推出商圈觀光活動，希望大家都能「買得開心、花得開心」。

「花得開心購物節」祭出好獎雙重送，10月20日至31日至指定服務台，分別是舊鐵道行人徒步區、中華路大禹街口廣場及遠東百貨花蓮店一樓圓環等三處，平日16時至21時，週五、六、日14時至21時，民眾可就近拿消費憑證登錄領取摸彩券，還能兌換滿額小禮物，有香氛擴香石、造型置物盤、桌邊掛勾、造型方巾等數款實用小禮品，讓民眾馬上帶回家。

活動於11月3日晚間以摸彩方式抽出大獎幸運得主，獎項祭出iMac24吋（蘋果桌上型電腦）、小米掃拖機器人、GoPro運動攝影機、Foodcycler 廚餘大師廚餘機、氣炸烤箱、自動研磨咖啡機、免安裝雙口IH電磁爐、氣泡水機等多項大獎，還有遠東百貨花蓮店獨家提供1萬元百貨商品券。

因正逢遠東百貨舉辦週年慶，遠百副店長洪瑋倫表示，搭配遠百的周年慶開跑，歡迎所有好朋友來採買，絕對很超值。出席活動的縣議員魏嘉賢也歡迎遊客到花蓮市遊山玩水外，用消費行動來支持花蓮。詳細活動辦法可上花蓮市公所網站、臉書，及花蓮市文化觀光資訊網https://reurl.cc/dmygpV 查詢。