中國生產力中心赴土耳其參加APO年會 強化國際交流

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亞洲生產力組織(APO)第64屆各國生產力機構主管工作會議今（17）日至19日於土耳其安卡拉舉行，我國由財團法人中國生產力中心張寶誠總經理擔任團長，偕同經濟部產業發展署永續發展組吳振華組長、農業部國際事務司國際組織科粘立慈科長及該中心薛夙晴經理、陳敔彤助理管理師代表出席，期透過國家生產力機構與亞太地區內外之其他相關國際組織保持聯繫，致力協助提昇APO各會員國之生產力。

主辦單位土耳其APO理事Mr. Abdullah Basar擔任會議主席，土耳其APO理事Mr. Abdullah Basar、Mr. Fatih Kacir部長及APO秘書長Dr. Indra Pradana Singawinata於開幕式中致詞指出，APO秘書處期望加強多國及國內計畫活動間之連結，以衡量APO計畫在執行中之相關性、有效性及效率的程度，帶動產生加乘效果。

本次會議共有19個會員國代表參與，將針對2025後之願景設定準備作業作討論，俾有利於未來策略規劃與執行；同時為有效運用未分配盈餘，規劃辦理高階人員培訓課程及碩士獎學金計畫，以培養次世代生產力領導者；同時規劃重組APO校友網絡，強化APO會員國間之互動關係。另，為強化會員國在重點議題及領域上之知識與資源連結，APO規劃前往非會員國進行考察與標竿學習，包含芬蘭與加拿大，分別針對數位化社會及其對生產力之影響及優化健康服務的醫療旅遊等主題。此外，APO 2025願景推廣計畫在2024-2025年間將聚焦於包容性生產力，盼透過APO平台，藉由生產力機構間之交流，形塑會員國之合作共識，提升合作深度，以強化會員國之生產力與競爭力。

財團法人中國生產力中心表示明(2024)年亞洲生產力組織第66屆理事會議(GBM)將由會員國馬來西亞主辦，財團法人中國生產力中心許勝雄董事長將以理事會議主席身分率團出席，未來將透過該會議議決本次會議之各項討論結果，同時落實區域合作的重要性，實現永續發展目標，持續推動我國與會員國之間的實質合作。