2年期定存單乏人問津 利率揚升至1.152％

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中央銀行標售250億元2年期定存單，17日公布10月開標結果，市場觀望氣氛濃厚，投標意願冷清清，2年期定存單幾乎是乏人問津，得標加權平均利率回升至1.152％，創近五個月新高，投標金額倍數更是低至2.21倍，創逾一年半新低。

銀行主管分析，本期投標意願相當冷清，主要是反映當前利率前景不明確，尤其以巴衝突爆發，市場憂心衝擊油價，擔憂石油危機再現，物價若再次飆漲，勢必牽動全球升息預期，市場對利率看法很分岐、不如過去篤定，投標策略相對保守，當然就不會重倉押在2年期定存單上。

10月2年期定存單熱度低到不行，僅吸引553億元資金進場搶標，比上月同天期609億元更低，投標倍數也降至2.21倍，為近22個月以來最低得標倍數，且較上期2.44倍下降不少，近期2年期定存單投標倍數幾乎呈現「大怒神」式直直落。

隨場投標意願冷，得標加權平均利率因而升至1.152％，則較9月標售同天期定存單的1.13％再上升2.2個基本點（1個基本點是0.01個百分點），本期得標比率上升為45.21％。

銀行主管說，本期投標業者主要仍以銀行為主，主因銀行要投兩年期的商品，市場不外乎公債或定存單，在資產配置下，有資金去化需求仍會進場投標；相較下貨幣市場基金則認為2年期太長，隨市場風險增加，此時就按兵不動為進場投標；而壽險向來以長期收益率為考量，2年期定存單通常不是主要配置。

金融業者對利率前景不敢太篤定，銀行主管認為，以28天期定存單得標利率，目前約在1％上下，短天期存單利率降不下去，顯示市場對降息預期不深，反映在2年前定存單小幅上揚，也符合市場正常預期，後續若股票市場下跌，才有可能出現降息預期，否則以當前存單投標氛圍來看，利率仍是易升難降。

銀行主管也強調，目前金融市場聚焦在以巴衝突上，若以當前局勢來看，衝突並未失控，「大多是清一清、互毆幾下」，只要中東鄰國未介入，後續市場反映將逐步告段落，預料債、券及存單市場已成定局，年底前變動不會太大。