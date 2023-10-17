突破台灣出口悶鍋 數位雲端、綠能環保躍入前段班

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經濟部統計處出口統計顯示，累計今年前九月出口金額衰退13.8％，CRIF 17日表示，即使9月成長率已由負轉正，估計第四季出口成長仍無法扭轉今年全年出口衰退的情況。但深入了解發現，由於占出口最大宗的電子類產業多數呈現雙位數的衰退，給了其它業別的排名進步空間，其中，數位雲端、綠能環保兩大產業分別成長6.86％、5.61％，排名第三、第六，不僅突破過往成果，也反映出國際市場數位／綠雙轉型的主流趨勢，加惠台灣產業出口的多元化，帶動台灣業者的新商機。

行政院主計處預測今年全年出口目標4,4446億美元，CRIF指出，今年前三季實際出口金額僅3,169.8億美元，若要達到官方目標，第四季的出口金額必須達到1,276.2億美元，「這個金額是台灣出口單季的歴史新高啊」，CRIF研究團隊認為，以當前的全球經濟氛圍來看，很難出現這種出口大轉機。

另一方面，CRIF從國内上市公司（不含KY股）的32大類產業了解各業今年前九月營收的成長率，有高達19大類產業合併營收呈現衰退，其中占出口最大宗的電子類產業就占了六大類產業，包括半導體業衰退14.83％、光電業衰退12.07％、電子通路業衰退12.02％、電腦及週邊設備業及電子雩組件業各自衰退10.24％、9.39％，其他電子業也衰退6.97％，因此第四季想要倚靠電子產業翻身也有很高的難度。

另一面，CRIF用上市公司今年的營收成長率對比出口成長率，前九月合併營收成長率衰退11.1％，衰退幅度低於出口衰退的13.8％；不過前九月各單月的營收成長率均為衰退，其中3～6月連續四個月衰退幅度超過兩位數；9月出口額轉為正成長3.4％，上市公司合併營收仍衰退10.7％，因此想要仰賴上市公司出口來拉抬第四季出口成長也很不容易。