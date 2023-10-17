送束脩、餵茶湯 國小學童重陽前關懷社區長輩

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魚池國小在重陽節前安排學童關懷社區長輩，推廣孝道，17日學童依古禮，將古時候珍貴象徵的豬肉禮品獻給長輩，並餵食長輩肉乾、茶湯，與長輩共食，以感恩的心回饋長輩平時無微不至的關愛；校長許振家說，盼孩子能多關心阿公、阿嬤等長輩的健康。

南投縣教育處指出，敬老尊賢、孝道是華人傳統美德，古時候物資匱乏，晚輩將珍貴的豬肉禮品，獻給敬愛的長輩，祝福長輩健康長壽，有鑑於此卜蜂公司捐贈縣內64所學校肉乾禮品，安排小學生遵循古禮，將古時候珍貴象徵的豬肉禮品獻給長輩，並餵食長輩肉乾、茶湯，推廣孝道。

魚池國小17日舉辦重陽敬老活動，安排學童與社區長輩互動，餵食長輩吃肉乾、喝紅茶茶湯；敬老活動結束後，校方也將鼓勵參與學生寫心得短文，或繪圖畫下與長輩的美好回憶，評選出優秀的作品並提供獎勵。

魚池國小校長許振家表示，師長透過活動講述古時候物資匱乏，只有祭拜三牲禮品才有肉可以吃，因此古時候拜師要送束脩，將豬肉禮品獻給長輩，有祝福長輩健康長壽的意涵，讓學生理解古文記載孔子所重視的禮節，盼孩子多關心阿公、阿嬤等長輩的健康，孝順長輩，學會感恩。

南投縣樂齡學習示範中心主任連東祥肯定活動宗旨，他認為透過學童與祖父母的互動，傳遞正向的倫理教育，也有助於營造對老人親善的社會環境，實踐傳統孝道及敬老尊賢之美德。