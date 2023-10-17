異國餐廳夯！百貨餐飲業績激增2成 海鮮免費吃、獨家甜點搶客

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餐飲業績在先前疫情中逆勢飆漲，可見「民以食為天」這句話不假，看好美食成為聚客金雞母，百貨商場以獨家新櫃、人氣品牌快閃等特色誘惑饕客前來，其中異國餐廳搭上旅遊風潮累積高聲量，成為業者火拚的目標，在餐食優惠、連假助攻下讓業績開紅盤。

Global Mall首波周年慶開打迄今，已比去年業績增加逾10％，當中餐飲業績整體攀升破20％，「食力」不容小覷，近期再玩美食快閃，南港車站店引進IG爆紅的「九州鬆餅瓦芙」快閃，並推獨家款「栗子瓦芙」、「栗子蒙布朗瓦芙塔」，還有買五送一、搭指定茶飲享優惠價等好康；潮味台式炸雞「週末炸雞俱樂部」亦再度回歸新北中和店，「金華雞白湯系拉麵」也能在台北吃到；板橋車站店則有日本拉麵連鎖品牌「一風堂」進駐，歡慶開幕，即起至20日推消費滿888元贈限量唐揚炸雞(小)兌換券。

大葉高島屋受惠連假加持與周年慶吸客，餐廳業績整體相比去年約成長2.8倍。即起至24日在推好康，禪日本料理、糖朝等5家餐廳，憑身分證同時有2和9就可享周年慶獨家優惠料理，有機會免費吃明太子洋芋燒、藏王海鮮船等，館內餐廳也同步祭出指定料理64折至9折不等或滿額贈優惠。

京站則在周年慶前夕推「好事成雙，雞不可失」優惠，帶動餐飲業績成長近2成，包括一鷺Express日式燒物專門店的「塩烤地雞雞胸一夜干」推薦價260元，內用達低消即享第二件半價等，消費當天單筆滿1499元以上可拿本人行動Q卡及發票兌換魔法兔子保溫杯；另31日前，Q卡友在指定櫃位消費，憑單筆500元發票可參加輪盤抽獎，有機會獲美妝、美食優惠券。