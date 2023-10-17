《貿易》德國漢諾威工業展明年4月敲鑼 貿協2軸設台灣館

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【時報記者葉時安台北報導】「2024德國漢諾威工業展」(HANNOVER MESSE 2024)將於2024年4月22日至4月26日於漢諾威展覽館舉行，該展是全球歷史悠久、規模最大、指標性工業展。因應全球工業4.0趨勢，近年工業自動化帶動工業零組件需求增高。為協助我國業者搶占商機、拓展海外市場，經濟部國際貿易署委託外貿協會籌組參展團，本會明年將於「自動化解決方案」與「工業零組件解決方案」設立台灣館。

德國漢諾威工業展，今年共計4000家參展廠商、吸引超過150國、高達13萬人次觀展，因持續展示最新技術及創新設備而受業界矚目，為國際買主尋求新技術、產業趨勢、找尋解決方案的指標展會，明年預計擴大規模至17個館區。

因應全球工業4.0趨勢，近年工業自動化帶動工業零組件需求增高。為協助我國業者搶占商機、拓展海外市場，經濟部國際貿易署委託外貿協會籌組參展團，本會明年將於「自動化解決方案」與「工業零組件解決方案」設立台灣館。展出項目涵蓋機器人、工業/流程自動化、倉儲物流自動化、馬達與驅動技術、感測器技術、線性傳動技術、液壓與氣壓傳動技術、工業零組件、鍛壓鑄造、金屬/塑膠/創新材料、工業5G、資安服務、資通訊等產品，目前正徵集團員中。