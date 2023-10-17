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「聯合住宿券」不僅可以入住福容大飯店，全新品牌「福容徠旅」在下半年新增2家據點，全台17家分店，提供旅遊更多的選擇。

年度觀光旅遊盛事ITF旅展，福容大飯店搶先實體旅展開展前於官網線上開賣，線上旅展自10月18日中午12點到11月17日晚上6點，線上下單電子票券，即買即用超便利。今年旅展針對美食老饕推出全新「連鎖餐券」，套餐菜色全面升級，提供更多中日特色饗宴及自助餐選擇，平均一張只要981元。

「聯合住宿券」不僅可以入住福容大飯店，全新品牌「福容徠旅」在下半年新增2家據點，全台17家分店，提供旅遊更多的選擇。ITF旅展推出三種優惠，方案一，一套5張14,500元；方案二，買10送129,000元，平均一張2,636元；方案三則是福容會員獨享，買15送1「再贈一」43,500元，平均一張更只要2,559元(非會員或打統編的民眾恕不享有再贈一)。持券入住福容最划算！使用一張券即可以3折價格入住福容花蓮店一晚。四人出遊到福容徠旅墾丁，更是只要使用一張住宿券，平均每人僅需640元。

麗寶福容即日起至12月29日推出加碼優惠，持兩張券入住一晚加贈探索世界門票(單日券)兩張；持三張券可入住兩晚。聯合住宿券可彈性１張／2張／3張搭配使用，自由運用不受限，適合各類旅遊型態，快把握旅展優惠。福容推出全新「連鎖餐券」，套餐菜色全面升級。推出主廚特製料理，選用產地新鮮食材，和牛、鮑魚、花膠等頂級食材使用餐券都可以吃得到，美食饕客絕不能錯過！旅展期間推出買十送一10,800元，平均一張只要981元，全台六家分店皆可使用，只要一張券，即可選擇星級自助餐或特色套餐。喜歡日式料理，可至福容台北一館品嚐「磯雪和食套餐」，內含合鴨鮑魚、甜蝦刺身、干貝胡麻豆腐、山椒百里香和牛、和風土瓶蒸等。

喜愛中式的客人可以選擇福容桃園店享用「淮揚宴套餐」，內含淮揚冷前盤（烏魚子、和風鮮蝦、翠綠哲皮、蜜汁酥魚）、玉竹雞燉花膠、蔥香龍膽班片、蠔皇鮑一品參等美味佳餚。或至福容福隆店，「貢寮漁鮮海陸套餐」選用產地新鮮食材，滿足海陸雙享，有清蒸小捲蘿蔔糕、酸菜濃湯鮮時魚、碧綠乾燒海大蝦、菌菇松坂珍珠飯等。各店特色套餐，每套價值高達1,380+10％元，由主廚們精心研發的菜單，滿足饕客的味蕾饗宴。

11月3至6日 ITF旅展將於南港展覽館一館一樓舉辦，福容大飯店攤位I011，現場還有更多驚喜，追蹤福容大飯店FB得到更多最新優惠消息。

線上旅展請見福容官網：http://www.fullon-hotels.com.tw/

福容大飯店臉書：https://www.facebook.com/fullonhotels/?locale=zh_TW