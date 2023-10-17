談紡織業景氣 徐旭東：供需有上有下、帶著衝刺克服

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台北紡織展今日開幕，遠東集團董事長徐旭東出席活動時當起解說員，表示遠東新世紀推出的綠時尚、高質化的產品，陸續合作推出洋裝、運動機能衣、保暖上衣等品項，展現環保布料的應用潛力，他還打趣地向現場媒體說：「要每人送一件」，對於紡織業景氣，他認為供需情況難免有上有下，希望能帶著「衝刺」的精神來克服。

遠東新今年大秀「綠時尚」，首創將碳捕捉回收廢氣，轉化為聚酯低碳原料，並結合節水尼龍（原液染色）工藝，研發出環保布料FENC® TOPGREEN® BIO3。繼2022年獲得ITMF「永續創新獎」、德國ISPO Textrends最佳環保產品獎後，2023年再創新升級，融合獨家3D織造技術，為布料創造出如同海洋在陽光下流動閃爍的效果，再奪下全球最有影響力的競賽之一「德國紅點設計大獎--紅點產品設計」獎。

徐旭東表示，這幾年的紡織品，功能性愈來愈強大，他以世界杯的球衣為例，過去還沒踢完球，衣服就濕了，現在可以保持乾爽，他還與現場模特兒互動，表示球衣的功能性像是伸縮，都表現得很好，且未來會朝向環保，排碳的recycle是重點。

談到今年紡織業景氣，徐旭東表示，「國際訂單前一陣子有一點下滑，現在又恢復了，要更努力」，但世界景氣跟變化一直存在，供需情況難免有上有下，所有人大家都希望景氣愈來愈好，但更重要的還是造靠大家努力，要帶著「衝刺」的精神。

對於近期以巴衝突，是否會對紡織業不會有影響，徐旭東表示，當地人口占全世界人口比率不大，目前看起來的影響程度有限。至於中國大陸啟動貿易壁壘調查，未來若終止ECFA 會否對紡織業造成影響？徐旭東也簡短回應，「沒有（影響）」。