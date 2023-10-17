嘉市購物節很好買！「嘉購王」消費破3600萬 2最大獎得主都姓郭

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2023嘉義市購物節衝出超旺買氣，累計102天的發票登錄總金額達7.5億元刷新紀錄，超越去年6.3億，17日舉辦線上直播抽出2名郭姓幸運兒，都獲得最大獎百萬名車，還有「嘉購王」得主累計登錄發票金額3666萬4722元，消費力驚人。

2023嘉義市購物節10月10日落幕，今天在嘉義市警察局線上直播抽獎，由嘉義市政府建設處長田長沛代表黃敏惠市長，以彩球機及電腦抽出頭獎兩輛 「Toyota Rav4的百萬油電車」、特獎「K.SWEET百萬鑽石套鍊」一式、「電子支付加碼獎壹獎至拾捌獎」等大獎。

頭獎Toyota Rav4的百萬油電車得主有2位，結果第1名與第2名得主都姓郭，接著再抽出特獎K.SWEET百萬鑽石套鍊得主為許姓民眾，主辦單位將檢核發票內容是否符合活動規定的資格，中獎名單將於18日活動臉書粉專公告，預定本月31日頒獎。 田長沛表示，今年發票登錄累計金額高達7.5億元，突破去年的6.3億紀錄，再創佳績，而獲得「嘉購王」的得獎者，累計登錄發票金額多達3666萬4722元，另外還有60名民眾登錄金額破百萬，嘉義市驚人消費力不容小覷。

嘉市府建設處表示，特別感謝K.SWEET珠寶設計學院、嘉義市不動產開發商業同業公會、嘉義市旅館商業同業公會、家樂福、佐登妮絲城堡，以及在地旅宿業、店家投入很多資源與心力支持購物節活動，官民攜手合作，一同刺激買氣，振興經濟。