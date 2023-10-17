臺灣創新技術博覽會（TIE） 車輛中心勇奪四獎佳績

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在經濟部產業技術司科技專案支持下，車輛中心科研成果屢獲佳績，在10月12-14日的臺灣創新技術博覽會(TIE展)中，車輛中心於發明競賽區以「ABS技術國產化」獲得最高榮譽-「鉑金獎」以及「企業特別獎」；而在創新領航館解密科技寶藏區，更分別以 Lv4 智慧電動小巴、電控煞車系統主動安全控制技術(即ABS技術)獲得最佳媒體吸睛獎第2名與最佳商機媒合獎第2名。ABS防鎖死煞車系統(Antilock Brake System)與智慧電動小巴技術均已技轉予產業廠商，並投入商品化量產，顯見車輛中心的各項技術不僅備受評審青睞，也獲得眾多市場關注。

2023年「台灣創新技術博覽會」共有近530件專利作品競逐，參賽項目涵蓋半導體、資通訊、生技醫藥及機械等多種領域，本次車輛中心以「根據路面摩擦特性的煞車控制方法」，也就是ABS技術國產化獲得評審青睬，勇奪大會最高榮譽-「鉑金獎」及多家企業聯合評選的「企業特別獎」，成績亮眼。

「企業特別獎」是車輛中心首次榮獲的獎項，此獎項是由智慧財產局邀請鴻海科技集團、友達光電、微星科技與大江生醫等知名企業進行獨立評選，特別針對技術產業化有貢獻的企業給予鼓勵。此獎項也說明車輛中心研發成果獲得專家和評審們的高度認可，更是肯定車輛中心與 2家 Tier1廠商的共同努力，成功將產品實現導入到國內多家機車廠，以科技力為民眾生活帶來改變並提升機車行車安全。

車輛中心自2005年投入電控煞車領域研發，持續積極建立自主煞車技術能量，如ABS、EPB（Electric Parking Brake）、氣壓煞車繼動閥等，致力於將此些技術一一國產化。如今，在ABS技術上已布局包含臺灣、美國與中國等多國專利達12件，並成功技轉六和機械與易碼電控 2 家系統廠，促成其量產國產化商品，更銷售至整車廠，搭載於國內大型重機如中華汽車、宏佳騰、亞帝發、蓋亞電動三輪物流車以及台灣金蜂ATV全地形車等。