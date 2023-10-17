《大陸產業》繳款壓線在這天 碧桂園所有海外債券視同違約

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報編譯張朝欽綜合外電報導】中國最大房地產開發商碧桂園遭遇極大的難題，在本周二，30天的債務寬限期即將到期，如果仍無法支付，該公司全部的境外債券將被視為是違約的。按照債券合約標準，未償付的債券，將引發其它債券的交叉違約。

在過去幾周，碧桂園也錯過了其它的境外債券的支付，只是這些債券的寬限期目前還沒到期。預計碧桂園在周二將無力償還，讓該公司成為最新一家違約的房地產開發商。

碧桂園有110億美元的境外債券和60億美元的境外貸款，如果出現違約，將成為中國規模最大的債務重整公司。

另一家中國房地產開發商金地集團，在董事長離職之後，周二公司的股債雙跌，儘管公司稱，辭職是出於健康因素。此也凸顯出中國房地產業的困境和難題。

摩根大通表示，自2021年以來，佔中國總銷售4成的房地產開發商已出現債務款項的積欠；自2021年以來，開發商在1750億美元未償付的債務中，已違約1146億美元。而隨著越來越多的開發商出現重整債務，預計他們對海外債權人提供的重整條件，將不會那麼的優惠。

最近幾個月以來，中國陸續推出了一系列的支援措施，以重振房地產業。該產業佔中國經濟的4分之1。自2021年官方開始遏制該產業的債務水準以來，中國房地產業一直處於危機之中。

分析師指出，新措施尚不足以讓該產業在短期內轉虧為盈，但本周發佈的產業數據，將得以衡量政府新措施至今已產生多大影響。