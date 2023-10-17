看好台積全包 國泰人壽獲西北離岸風場釋股案優先議約權

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國泰金今天（17日）代國泰人壽公告，投標參與沃旭能源大彰化西北離岸風電案場50％股權釋股案，獲選成為優先議約對象。由於台積電在2020年已「包下」20年企業購售電合約，國泰人壽獲選為優先議約對象，未來若能順利投資，將獲得不錯的現金流。

沃旭能源大彰化西北離岸風電案場釋股50％股權，由國泰人壽拿下優先議約權，獨家議約至113年1月17日。國泰金也公告，國壽擬與子公司國泰電業共同出資，暫定出資比例為國泰人壽99％、國泰電業1％。

國泰金表示，沃旭能源是全球最領先的能源開發商，其中西本離岸風場現在已接近商轉，國泰人壽取得3個月的優先議約權，預計會到明年的1月17日，在3個月期間國壽將會進一步完成盡職調查，與沃旭能源協商相關交易條件，同時也要取得金管會保險局核准，由於還要進一步協商交易條件，還無法確定國壽需要投資多少金額。

國泰金指出，若能完成投資，主要有兩大好處，一是可協助政府能源政策達標，且符合國泰金控的永續策略；二是會有相當的現金流，「投報率相當不錯」，有助於2026年接軌ICS 2.0。

而之所以會有穩定現金流，也來自於企業購售電合約。據沃旭能源日前公布，大彰化西南第二階段及西北離岸風場920MW（百萬瓦），未來20年風場所發的綠電，已全數由台積電買下 。