越南參訪團參觀亞洲無人機AI創新 兩國交流農業經濟

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越南廣南省農業廳廳長范曰跡與長海企業總經理陳寶山，17日率團參訪亞洲無人機AI創新應用研發中心，實地觀摩業界開發的無人機應用，嘉義縣長翁章梁期許台越未來在推動科技農業、無人機應用上，展開深度合作。

嘉縣府表示，越南廣南省與嘉義縣都擁有富饒的農業資源，嘉義縣發展農工大縣願景，近年來積極開發產業園區，同步推廣農產在地品牌「嘉義優鮮」，盼鏈結各項資源，拓展國際市場，將無人機運用於農業發展智慧農業是趨勢。

嘉縣府經發處表示，亞創中心整合產官學研，成功打造無人機即研即測場域，成立1年多來已有40多家單位進駐，成為台灣最完整的無人機研發聚落，將帶動農業與無人機產業起飛。

越南參訪團聽取樂飛創新國際、坤暐科技兩家公司的農用無人機簡報後，范曰跡表示，對嘉義縣結合科技、農業發展農工大縣留下深刻印象；陳寶山也認為，未來可在兩個城市的農業基礎上建立供應鏈合作，進一步推動雙方貿易合作。

翁章梁表示，亞創中心吸引各國相繼造訪，全球阻絕紅色供應鏈，讓台灣在無人機產業領域嶄露頭角，農業應用愈來愈廣泛，無人機結合智慧農業前景看好，過去嘉義縣產業單一、與外國接觸較少，如今亞創、科學園區陸續成立後，與國際的連結更強，也創造更多就業機會，在國際市場、世界能發揮更大影響力。

嘉縣府經發處長江振瑋說，無人機應用於農業，可噴灑肥料、灌溉及植物疾病監測等各種任務，能應變人口老化帶來的勞動力短缺問題，也能因應不同用途需求，未來將有更多數位創新應用服務。