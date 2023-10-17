救命不能等！ 台中善心嬤攢373萬元積蓄 豪捐「移動急診室」

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

自小在台中北屯成長的廖秀宜攢了20多年積蓄購置市價達373萬元的頂規救護車給台中市消防局，該車配置頂規，包含AED、電動擔架床、自動心肺復甦機猶如移動的急診室；廖女士說，救護車穿梭陰陽界，救命不能等，因而早在20多年前就下決心有能力一定要捐救護車加入救命行列。

台中市消防局（17日）在第八救災救護大隊水湳分隊辦理捐贈儀式，廖秀宜和曾任義消顧問的先生一起出席，她表示，從小在北屯區出生與成長，感受到北屯區發展迅速，為使在地民眾能受到更好的照護，萌生捐贈救護車及器材的念頭，也希望拋磚引玉讓更多有能力且志同道合的人共同加入服務大眾的行列。

消防局第八大隊大隊長蔡昭霖指出，台中市政府消防局第八救災救護大隊水湳分隊，位於北屯區經貿二路上，救護勤務遍及北屯及西屯區，地理位置鄰近經貿園區，輔以周邊逢甲大學、中國醫藥大學水湳校區等，人口增長亦使救護勤務增加，每月平均救護件數近270件，救護車使用頻率高，耗損相對也較大，該救護車加入救護勤務後可望提升救護品質。

消防局副局長楊元吉指出，這次捐贈的救護車比一般救護車有更多的操作及置物空間，可以讓救護人員在車內更便利、安全地執行進階的急救處置，且備有完整的急救裝備，如：攜帶式氧氣組、AED、電動擔架床、生產及燒燙傷處理包、戰術止血帶等，也就是救護車本身就是個小型急救室，在執行救護勤務時，更能有效提高救護效率及台中市救護能量。