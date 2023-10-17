CMC新世代ZINGER 1.5T正式上市 舊換新5人座售價66.9萬起

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新世代ZINGER售價今天(10/17)正式宣佈，舊換新5人座66.9萬起；7人座75.9萬起！

大改款ZINGER配備大幅升級，其中7人座頂規旗艦型舊換新價僅86.5萬，搭配全新動力系統、LEVEL 2 ADAS主動安全，切入RV市場百萬內價格帶，提供消費者更聰明優質的新選擇。目前預接單已掀起一波銷售熱潮，預估年底前銷售目標可望突破2,000台。其中，旗艦型的車型銷售佔比超過 50%，可以看出新世代ZINGER的訂價策略成功打動消費者。

新世代ZINGER展現「123」三大有感升級、動力安全有感進化，有感升級1：全車系搭載1.5TGDI缸內直噴渦輪引擎，搭配8速ZF自排變速箱，馬力升級至172匹，以及26.4kgf．m強勁扭力，讓新世代ZINGER較前一代ZINGER，在馬力與扭力均有26%的顯著提升，提供車主全新的駕馭體驗，創造出令人驚喜的輕快油門加速感受。每公升平均最佳油耗亦有13.4km/L的表現，在稅金降低及油耗優化的利基上，讓車主不僅動力有感升級，荷包也有感充實。

/有感升級2：中階車型以上首度搭載「LEVEL2 」ADAS先進駕駛輔助系統，大幅提升行車安全。LEVEL 2先進駕駛輔助包含全速域ACC主動車距控制巡航系統、FCM主動式智慧煞車輔助系統含行人偵測功能、LKA車道置中輔助系統、以及車速0~150km/h皆可運作的TJA交通壅塞輔助系統等，透過中華汽車自主研發能力，讓主動安全升級，安全配備一”部”到位，有效減少駕駛疲勞與交通意外的發生機率，全面守護車內乘員。

/有感升級3：全新推出「3排椅」七人座車型。空間王者ZINGER 5人座車型即擁有高達2,015L的後廂空間，重點是彈性多變的收摺後，還是能保留後廂的平整性。本次大改款再為家庭出遊提出的完美設計:寬敞第三排，7人座頂規旗艦型舊換新價只要86.5萬，即可享有1.5T、完整LEVEL2 ADAS主動安全滿配的式樣，滿足全家開心出遊的生活記憶。也為台灣RV市場區隔注入新活力。

除了動力安全，式樣同步有感升級，中階豪華型以上搭載全新9吋觸控式多媒體影音主機，可支援無線Apple CarPlay與 Android Auto雙系統，滿足車主不論導航/影音娛樂，都享有更便利愉悅的駕馭體驗。全新10.25吋數位儀錶，整合ADAS功能資訊，科技化視覺感受，讓車主全面掌握行車資訊；全新外觀造型，內裝質感提升，更讓新世代ZINGER充滿跨級距的驚艷感受。

新車上市，新世代ZINGER除延續市價18,000元配件金超值優惠外，為服務廣大車泊露友，貼心推出可快速變身廚房與雙人床的ZINGER專屬露營套件，凡入主新世代ZINGER即享5.6萬優惠價，讓好野人生，完美一”部”到位。歡慶上市，中華特推「好野公投」活動，全台消費者10/21起至中華三菱全台展示中心賞車試乘，掃描QR CODE，完成活動，即可獲得LINE POINTS點數30點，還能參加周周抽iPhone15的活動，愈早參加中獎機會愈高！