沉浸式體驗德系休旅的駕控魅力 Volkswagen展示中心The Tiguan限定試駕活動圓滿落幕

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Volkswagen The Tiguan向以全方位產品力著稱，包含充沛動力輸出和先進安全科技，成為各地消費者休旅首選，全球累積銷售業已突破760萬輛！

為讓更多消費者得能沉浸式體驗德系休旅的駕控魅力，台灣福斯汽車特地舉辦「休旅玩家 本事難掩」試駕活動，由消費者駕駛The Tiguan和The Tiguan Allspace 330 TSI Elegance Premium、380 TSI R-Line Performance車型，跟隨汽車界知名KOL從Volkswagen展示中心出發，一起開箱北台灣私房景點，在不同路段實際操作IQ.DRIVE智能駕駛輔助系統，深度領略動力和安全兼備的全能休旅王者；此外，「福斯人禮遇計畫」會員自推出即受到車主好評，會員人數已破10萬大關，凡回原廠消費達指定金額，即可升級卡別，獲得更優惠的禮遇內容，享受貼心服務，敬請會員把握機會。

消費者駕駛The Tiguan和The Tiguan Allspace 330 TSI Elegance Premium、380 TSI R-Line Performance車型，跟隨汽車界知名KOL從Volkswagen展示中心出發，一起開箱北台灣私房景點，在不同路段實際操作IQ.DRIVE智能駕駛輔助系統，深度領略動力和安全兼備的全能休旅王者。圖／業者提供

這次「休旅玩家 本事難掩」試駕活動提供五人座The Tiguan和七人座The Tiguan Allspace 330 TSI Elegance Premium、380 TSI R-Line Performance車型為試駕車；由汽車界知名KOL帶隊，與消費者共同駕駛至指定地點，不僅可測試乘座空間，沿途更能請教關於車輛的相關問題，到達目的地後駕駛者和KOL相互交流駕駛心得及手做體驗，並且享用精緻茶點，共度美好周末時光。此活動希望透過實際駕駛，感受The Tiguan在路上的真實力，380 TSI R-Line Performance車型除有4 MOTION Active Control主動式四輪驅動系統，更有Progressive Steering動態齒比轉向輔助系統和R-Line Performance 專屬運動化懸吊，帶給駕駛高度駕馭信心，而IQ.DRIVE智能駕駛輔助系統，可啟動Travel Assist智慧車陣穿梭系統，達到全速域ACC主動式固定車距巡航系統、車道維持及偏移警示系統、主動式車道修正輔助系統，為行車安全安把關，讓開車成為另類享受。

The Tiguan 和The Tiguan Allspace 330 TSI Elegance Premium以上車型皆備雙前座電動座椅附加熱及記憶功能、手機無線充電裝置和HUD 抬頭顯示器；380 TSI R-Line Performance車型則標配Harman Kardon 環繞音響系統（480W 輸出）和全景式電動玻璃天窗等豪華乘車配備，為打造動感帥氣氛圍，配R-Line專屬運動化真皮多功能方向盤、運動化專屬金屬踏板與運動化湛黑頂篷，外觀以R-Line Performance專屬外觀套件點綴。本月台灣福斯特就該車系特定車款推特惠，其中The Tiguan 330 TSI Elegance Premium和380 TSI R-Line Performance車型限時現金優惠價各為152.8萬及179.8萬，再加送第五年延長保固！Volkswagen車主若適用愛車舊換新補助方案，最高優惠可達20萬，凡於10月31日前領牌者更有機會抽中iPhone 15 256G （價值33,400元）！此外，「福斯人禮遇計畫」會員人數節節攀升，依卡別享有不同禮遇內容，會員回廠消費達指定金額即可升等，獲得專屬禮遇內容，包含5千元新車代購金、免費車輛安全檢查、預約保養維修代步服務、原廠精品和配件優惠。