台積電不進駐龍科三期 國科會： 中南部已規畫產業用地

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台積電表態不考慮進駐龍潭園區三期，國科會今（17）日表示，中南部亦規畫有半導體產業用地，包括已奉行政院院核定推動中的台中園區二期擴建、橋頭園區、台南園區三期擴建及楠梓園區等新設或擴建園區，均可容納半導體產業進駐。

國科會說明，為因應產業發展及規劃布局未來用地需求，將與地方政府及跨部會合作，持續推動精緻多元、優生活與節能永續的科學園區，提供優質產業環境，積極協助產業用地布局，讓廠商安心投資，以維持半導體產業競爭優勢，並且帶動國內相關供應鏈。