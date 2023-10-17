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七人座豪旅GLS 450 4MATIC、Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC 台灣賓士同步導入

  • 工商時報 于模珉
全新賓士GLS 450 4MATIC 發表上市，建議售價 502萬元起。圖／業者提供
全新賓士GLS 450 4MATIC 發表上市，建議售價 502萬元起。圖／業者提供

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台灣賓士今天(10/17)宣布推出全新GLS 450 4MATIC，標配AMG Line 跑車化內外觀，營造出更運動感的氛圍，建議售價502萬起；另同步引進全新Mercedes -Maybach GLS 600 4MATIC，以珍藏鉅作的定位，打造頭等艙級奢華座駕，建議售價1,146萬起。

全新 GLS 450 4MATIC 採用 Mercedes-Benz 新世代設計語彙，水箱護罩比例放大，以四橫柵鍍鉻飾條與 AMG Line 跑車化套件相呼應，呈現更勝以往的尊榮氣勢。多光束智慧型 LED 頭燈同樣列為標準配備，採用全新 LED 燈眉及日行燈設計，與尾燈三道 LED 水平光條相呼應，呈現前衛優雅的視覺效果。

全新 GLS 450 4MATIC 搭載雙 12.3 吋高解析螢幕，並導入 MBUX 2.0 最新版本。圖／業者提供
全新 GLS 450 4MATIC 搭載雙 12.3 吋高解析螢幕，並導入 MBUX 2.0 最新版本。圖／業者提供

座艙大器格局採用標準七人座配置，因應不同乘坐需求，也可選配六人座。除了採用全新世代的電容感應式多功能方向盤，前座空調出風口亦透過鍍鉻材質的點綴，提升整體視覺及觸覺的質感。此外，更首次提供源自於 Mercedes-Maybach 的「MANUFAKTUR 魅黑流線鋼琴烤漆飾板」可供選配。

Maybach GLS 採用全新大器優雅的水箱護罩，與佈滿Maybach徽飾的前保桿。圖／業者提供
Maybach GLS 採用全新大器優雅的水箱護罩，與佈滿Maybach徽飾的前保桿。圖／業者提供

全新 GLS 450 4MATIC 搭載 3.0 升渦輪增壓引擎與 48V 高效輕油電系統 ，具備 381 + 20 hp 最大馬力，以及 500 Nm 峰值扭力，標配 AIRMATIC 懸吊套件，具備可調式阻尼系統以及氣壓懸吊附車身水平調整功能，可根據駕駛模式自動調整；首次搭載的 Off-Road 駕駛模式也結合全新地表偵視功能，以最佳視野征服各種路況。輔以新世代智能駕駛輔助系統的全方位守護，不論市區行駛的主動煞車輔助，抑或是長途旅程的 DISTRONIC 智能定速測距輔助及智能轉向輔助，無微不至地呵護車內所有人每一刻的移動時光。

全新 GLS 450 4MATIC 搭載雙 12.3 吋高解析螢幕，無論是數位儀表，或是 MBUX 多媒體系統皆擁有全新介面，軟體系統亦隨品牌數位化策略，升級至 MBUX 2.0 最新版本，注入更人性化的語音助理和智慧科技，OTA 線上更新功能也使各項軟體隨時維持在最新狀態。使用者亦可透過無線 Apple CarPlay 與 Android Auto 智慧型裝置互聯功能，將所需資訊投放至螢幕上，提升數位體驗便利性。

Maybach GLS車內兩具11.6 吋觸控螢幕，提供後座乘客完整視聽娛樂體驗。圖／業者提供
Maybach GLS車內兩具11.6 吋觸控螢幕，提供後座乘客完整視聽娛樂體驗。圖／業者提供

由 Mercedes-Benz 旗下代表至臻豪華的子品牌 Mercedes-Maybach 所推出的全新 Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC，全車特採大面積鍍鉻亮面材質與「Oar-blade 船槳」設計，搭配大器優雅的水箱護罩，前保桿也可看到佈滿 Mercedes-Maybach 品牌徽飾的全新設計，旗艦身分不容錯認。23 吋鍛造式輪圈亦採用 Maybach 經典式樣，另搭配專屬電動升降迎賓車側踏板與 Maybach 專屬徽飾的迎賓投射燈，追求更極致的身分表徵。外觀除了五種銀粉漆及三款 MANUFAKTUR 特殊漆，全新 Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC 更提供四款 Maybach 專屬雙色車漆，由極少數認證的專業工匠，以特殊技法刻劃車側腰線，強調頂級工藝的造車精神。

延續外觀於水箱護罩、迎賓車側踏板與輪框上展現的高工藝條紋圖案設計，內裝同樣運用於細節之中，如標配的 MANUFAKTUR 魅黑流線鋼琴烤漆飾板，是採用老化十年以上的木料，將其打磨、塑形與加固，再以高超匠藝割劃出小於毫米的縫隙，並將絲滑銀色線條鑲嵌其中，展現 Mercedes-Maybach 精湛工法與細緻條紋造型特徵。

全新 Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC 頭等艙級座艙，可選擇標準五座或獨立雙後座，座椅採用 MANUFAKTUR 全新菱格紋的豪華 Nappa 真皮座椅，共有棕、黑及水晶白三款配色可選擇，其中絕對不容錯過水晶白與玫瑰金滾邊的經典豪華遊艇配色；除了舒適的行政座椅，Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC 標準配備 29 具高傳真喇叭構成的 Burmester高階 3D 環場音響系統，並提供領先業界的 DOLBY ATMOS杜比全景環繞音效，創造絕美震撼的奢華聽覺饗宴。此外，Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC 提供 MBUX 後座影音娛樂系統，透過設置於前座椅頭枕後方兩具 11.6 吋觸控螢幕，後座乘客便可享受完整視聽娛樂體驗。奢華體驗不僅止於此，Mercedes-Maybach 還特別打造專屬車內香氛，散發淡雅白桂花香，並以柔和皮革與茶香襯托高貴圓潤的氣味，透過 AIR-BALANCE 負離子空氣清新套件完整揮發至車室空間之中。

除了透過工藝與設計彰顯旗艦身分，全新 Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC 也具備卓越駕乘體驗，內斂而強勁的動力，來自AMG的V8雙渦輪增壓引擎具備557匹馬力輸出，搭配EQ Boost 整合式啟動馬達動力系統可再增加 22 匹的馬力，0~100 km/h僅需4.9秒。而 Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC也提供專屬Maybach駕駛模式，開啟時會暫停車輛怠速熄火功能，並採用二檔起步，並由電腦控制使油門反應更加線性與減少變速箱換檔次數，提供溫和順暢的加速，搭配AIRMATIC氣壓懸吊系統，強調如同「飛船」般的精緻舒適路感。標配的 E-ACTIVE BODY CONTROL 進階主動車身控制系統搭配 AIRMATIC 氣壓懸吊，毫秒間就能對應路況做出最佳調整，如「舒適」模式下，配備立體攝影機的 ROAD SURFACE SCAN（路面掃描）功能，會預先掃描前方的道路起伏，懸吊支柱就會緊接著作動，對應路面起伏均衡調整懸吊高度，消弭車身震動與路面噪音，實現最頂級的舒適體驗。此外，在後座後方設計高剛性隔板與固定式行李架，車室寧靜度提升至另一個層次。

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