七人座豪旅GLS 450 4MATIC、Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC 台灣賓士同步導入

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台灣賓士今天(10/17)宣布推出全新GLS 450 4MATIC，標配AMG Line 跑車化內外觀，營造出更運動感的氛圍，建議售價502萬起；另同步引進全新Mercedes -Maybach GLS 600 4MATIC，以珍藏鉅作的定位，打造頭等艙級奢華座駕，建議售價1,146萬起。

全新 GLS 450 4MATIC 採用 Mercedes-Benz 新世代設計語彙，水箱護罩比例放大，以四橫柵鍍鉻飾條與 AMG Line 跑車化套件相呼應，呈現更勝以往的尊榮氣勢。多光束智慧型 LED 頭燈同樣列為標準配備，採用全新 LED 燈眉及日行燈設計，與尾燈三道 LED 水平光條相呼應，呈現前衛優雅的視覺效果。

全新 GLS 450 4MATIC 搭載雙 12.3 吋高解析螢幕，並導入 MBUX 2.0 最新版本。圖／業者提供

座艙大器格局採用標準七人座配置，因應不同乘坐需求，也可選配六人座。除了採用全新世代的電容感應式多功能方向盤，前座空調出風口亦透過鍍鉻材質的點綴，提升整體視覺及觸覺的質感。此外，更首次提供源自於 Mercedes-Maybach 的「MANUFAKTUR 魅黑流線鋼琴烤漆飾板」可供選配。

Maybach GLS 採用全新大器優雅的水箱護罩，與佈滿Maybach徽飾的前保桿。圖／業者提供

全新 GLS 450 4MATIC 搭載 3.0 升渦輪增壓引擎與 48V 高效輕油電系統 ，具備 381 + 20 hp 最大馬力，以及 500 Nm 峰值扭力，標配 AIRMATIC 懸吊套件，具備可調式阻尼系統以及氣壓懸吊附車身水平調整功能，可根據駕駛模式自動調整；首次搭載的 Off-Road 駕駛模式也結合全新地表偵視功能，以最佳視野征服各種路況。輔以新世代智能駕駛輔助系統的全方位守護，不論市區行駛的主動煞車輔助，抑或是長途旅程的 DISTRONIC 智能定速測距輔助及智能轉向輔助，無微不至地呵護車內所有人每一刻的移動時光。

全新 GLS 450 4MATIC 搭載雙 12.3 吋高解析螢幕，無論是數位儀表，或是 MBUX 多媒體系統皆擁有全新介面，軟體系統亦隨品牌數位化策略，升級至 MBUX 2.0 最新版本，注入更人性化的語音助理和智慧科技，OTA 線上更新功能也使各項軟體隨時維持在最新狀態。使用者亦可透過無線 Apple CarPlay 與 Android Auto 智慧型裝置互聯功能，將所需資訊投放至螢幕上，提升數位體驗便利性。

Maybach GLS車內兩具11.6 吋觸控螢幕，提供後座乘客完整視聽娛樂體驗。圖／業者提供

由 Mercedes-Benz 旗下代表至臻豪華的子品牌 Mercedes-Maybach 所推出的全新 Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC，全車特採大面積鍍鉻亮面材質與「Oar-blade 船槳」設計，搭配大器優雅的水箱護罩，前保桿也可看到佈滿 Mercedes-Maybach 品牌徽飾的全新設計，旗艦身分不容錯認。23 吋鍛造式輪圈亦採用 Maybach 經典式樣，另搭配專屬電動升降迎賓車側踏板與 Maybach 專屬徽飾的迎賓投射燈，追求更極致的身分表徵。外觀除了五種銀粉漆及三款 MANUFAKTUR 特殊漆，全新 Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC 更提供四款 Maybach 專屬雙色車漆，由極少數認證的專業工匠，以特殊技法刻劃車側腰線，強調頂級工藝的造車精神。

延續外觀於水箱護罩、迎賓車側踏板與輪框上展現的高工藝條紋圖案設計，內裝同樣運用於細節之中，如標配的 MANUFAKTUR 魅黑流線鋼琴烤漆飾板，是採用老化十年以上的木料，將其打磨、塑形與加固，再以高超匠藝割劃出小於毫米的縫隙，並將絲滑銀色線條鑲嵌其中，展現 Mercedes-Maybach 精湛工法與細緻條紋造型特徵。

全新 Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC 頭等艙級座艙，可選擇標準五座或獨立雙後座，座椅採用 MANUFAKTUR 全新菱格紋的豪華 Nappa 真皮座椅，共有棕、黑及水晶白三款配色可選擇，其中絕對不容錯過水晶白與玫瑰金滾邊的經典豪華遊艇配色；除了舒適的行政座椅，Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC 標準配備 29 具高傳真喇叭構成的 Burmester高階 3D 環場音響系統，並提供領先業界的 DOLBY ATMOS杜比全景環繞音效，創造絕美震撼的奢華聽覺饗宴。此外，Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC 提供 MBUX 後座影音娛樂系統，透過設置於前座椅頭枕後方兩具 11.6 吋觸控螢幕，後座乘客便可享受完整視聽娛樂體驗。奢華體驗不僅止於此，Mercedes-Maybach 還特別打造專屬車內香氛，散發淡雅白桂花香，並以柔和皮革與茶香襯托高貴圓潤的氣味，透過 AIR-BALANCE 負離子空氣清新套件完整揮發至車室空間之中。

除了透過工藝與設計彰顯旗艦身分，全新 Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC 也具備卓越駕乘體驗，內斂而強勁的動力，來自AMG的V8雙渦輪增壓引擎具備557匹馬力輸出，搭配EQ Boost 整合式啟動馬達動力系統可再增加 22 匹的馬力，0~100 km/h僅需4.9秒。而 Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC也提供專屬Maybach駕駛模式，開啟時會暫停車輛怠速熄火功能，並採用二檔起步，並由電腦控制使油門反應更加線性與減少變速箱換檔次數，提供溫和順暢的加速，搭配AIRMATIC氣壓懸吊系統，強調如同「飛船」般的精緻舒適路感。標配的 E-ACTIVE BODY CONTROL 進階主動車身控制系統搭配 AIRMATIC 氣壓懸吊，毫秒間就能對應路況做出最佳調整，如「舒適」模式下，配備立體攝影機的 ROAD SURFACE SCAN（路面掃描）功能，會預先掃描前方的道路起伏，懸吊支柱就會緊接著作動，對應路面起伏均衡調整懸吊高度，消弭車身震動與路面噪音，實現最頂級的舒適體驗。此外，在後座後方設計高剛性隔板與固定式行李架，車室寧靜度提升至另一個層次。