北韓不只提供武器 韓控平壤助哈瑪斯戰術訓練

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【中時新聞網 黃凡甄】巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）7日向以色列發起史無前例的多線突襲，同時以大量火箭攻擊，引發外界揣測哈瑪斯背後可能有其他勢力撐腰、協助優化戰力。有軍事專家指出，哈瑪斯疑似使用北韓提供的武器，南韓軍方今天首度證實這項猜測。

《韓聯社》報導，一位不願具名的南韓聯合參謀本部高階官員17日表示，有跡象顯示哈瑪斯與北韓在武器貿易、戰術教條和演習訓練等領域「有直接和間接的關係」，擔心北韓可能使用哈瑪斯的奇襲方式攻擊南韓。

首先在武器貿易方面，南韓官員指出，先前媒體報導的哈瑪斯F-7反坦克火箭推進榴彈發射器，與朝鮮的RPG-7火箭筒是同一款產品。

此外，哈瑪斯砲擊以色列所使用的122公厘砲彈，也來自北韓，因為上面印有「Bang-122」字樣，與北韓使用的砲彈相同，「這顯示北韓持續向中東國家和武裝團體出口各式武器。」

戰術方面，哈瑪斯利用滑翔傘、無人機等非傳統方式進攻以色列，而北韓曾在2016年公開示範，以動力滑翔傘滲透攻擊南韓總統府，讓南韓懷疑北韓暗中操刀、訓練哈瑪斯。

平壤上週五（13日）否認了北韓武器被哈瑪斯用來對付以色列的指控，稱這是「毫無根據的謠言」，是華盛頓試圖轉嫁衝突責任的手段。

兩韓之間只相隔一道寬4公里的非軍事區，與以色列和加薩走廊一牆之隔的情況十分類似。北韓長期訓練特種部隊入侵、滲透南韓，這次哈瑪斯成功侵略，不僅震驚以色列，對隨時面臨軍事威脅的南韓來說更是一記當頭棒喝。