合庫銀行「千億振興」融資助中小企業 核貸1,900家

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合庫銀行配合財政部推動「中小企業千億振興」融資方案，與另7家公股行庫合力提供新臺幣3,000億元資金活水，截至今年9月底已嘉惠近16,000家中小企業，其中合庫銀行成功核貸近1,900家中小企業，占該方案總承作家數比例約12％。

合庫銀表示，向來關心與支持中小企業的發展，為扶植中小企業提早因應推動轉型，降低經營風險，於2023年3月舉辦「ESG靶點產業解盲論壇」，將ESG轉化為中小企業的策略成長動能，攜手共同激盪出中小企業落地減碳的解決方案。合庫將持續提供中小企業最佳的融資服務，強化中小企業融資能量，並善用中小企業信用保證基金的保證機制，提供最迅速確實的資金服務，全力配合政府政策並善盡企業社會責任。

疫情後為因應國際政經變局衝擊，財政部督導公股銀行配合經濟部協助中小型事業疫後振興專案貸款，推出中小企業千億振興融資方案，自4月中旬開辦，實施期間至明年12月31日止，八家公股銀行以自有資金提供貸款總額度3,000億元，貸款利率最高不逾中華郵政2年期定期儲金機動利率加1個百分點（目前為2.595％），貸款對象屬微型及新創事業、創新及轉型升級，貸款利率還能更優惠。國庫署表示，該方案以承作微型及新創企業戶數為最多，超過總戶數的一半，顯示在協助微型及新創企業上頗具成效。

根據財政部國庫署統計，中小企業千億振興融資方案累計至8月底，以放款餘額金額來看，第一名為合庫銀131億元，第二、第三為兆豐銀121億元與彰銀118億元。