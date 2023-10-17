台塑革新創舉 首次對外展出新機能PP纖維

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台塑（1301）表示，第27屆台北紡織展（TITAS）於10月17日至19日展開，重點聚焦「永續環保、機能應用、智慧製造」三大核心主題，藉此機會，首次對外展出應用新開發「台塑新機能PP纖維」，製作「單一PP材質全回收耐寒服」及運動連帽服等流行服飾，衣起愛地球。

近年「快時尚」崛起，成環境議題關注一環。據環保署統計，2022年舊衣回收量達8.2萬公噸，除進行二手買賣外，22％作抹布、填充料等應用，剩餘36％以焚化或燃料化等廢棄方式處理。過時與丟棄的衣著已成為環境殺手，更別提生產中的碳排放、廢水等問題。

為此，運動、紡織國際品牌大廠相繼啟動回收材質等應用，對紡織品回收的關注與廢棄物產生的環境問題逐漸增加。據Research and Markets報告，預測2022至2027年，紡織品回收市場將以6.4％年增長率擴大，至2027年，全球市場規模將由2022年69億美元成長到94億美元。

台塑於高雄林園、寧波北侖合計年產聚丙烯塑膠（PP）102.9萬噸， 除應用醫用材料、汽車材料等高附加價值產品，還包括纖維編織用料、家電器材和食品包裝膜，甚至延伸用於高端動力電池隔離膜與成衣用防水透氣膜。隨著戶外活動和運動愈發流行，台塑也決定將技術和創新投入新機能PP纖維服飾用料。

台塑開發出世界首創「台塑新機能PP纖維」，並用以製作「單一PP材質全回收耐寒服」及運動連帽服等流行服飾，成功在環保和機能性間取得平衡，榮獲擁有50年以上歷史的德國慕尼黑國際體育用品展（ISPO）「Top product」殊榮，並獲多項專利。

台塑指出，這款耐寒服融合輕巧、保暖與防水透濕等三機能。PP相對棉質材料，重量輕40％，比聚酯纖維還要輕30％；輕巧本質使整件耐寒服重量不到400克，相當一杯冰咖啡。其次，PP纖維是所有常用纖維中熱傳導係數最低，能有效蓄熱，提供可靠保溫效果，是極地防寒保暖服飾材料首選。此外，PP纖維製品乾燥速率為所有纖維之最，防水、快乾性特佳。

此外，「單一PP材質全回收耐寒服」不僅強調機能性，更具環保性。製作PP材質纖維、布料等部件所需的加工溫度低，生產過程中釋放的碳排放量更少。據統計，每公斤PP纖維成品的碳排放量約3.097kgCO2e，相比其它常見纖維減少40～60％。

更重要的是，與過往服飾材料設計理念不同，此耐寒服中所用之新機能PP纖維、透氣膜、鈕扣、拉鍊等部件，不再是混用多種塑膠、金屬等不同材料，而是全部採用PP材質，於回收過程無需一一分揀，即便難以處理的拉鍊，也能直接進入再生循環管道，不需再細分拉鍊上的鍊頭、鍊齒與織帶。單一PP材質的回收設計，大大減少廢棄物產生，降低環境負擔、減少能源消耗，為傳統服飾材料帶來全新替代方案。