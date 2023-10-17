2023富邦長春公開賽 10／18老淡水球場點燃傳奇戰火

台灣最富盛名且最具歷史傳統的職業長春高球賽-『富邦長春公開賽』，明天(10/18)將在老淡水球場點燃戰火。總獎金加碼至560萬元(一般長春組500萬元；超級長春組60萬元)的這場大賽卡司全面升級，除了TSPGA台灣職業長春巡迴賽排名前十的好手全員到齊，更邀請到28位戰績顯赫的外籍名將共襄盛舉，整個比賽充滿濃厚的國際大賽氛圍。去年以黑馬之姿意外奪冠的蔡啟煌，今年尋求衛冕勢將面對各路高手的強力挑戰！

1991年轉入職業的蔡啟煌出身老淡水球場，年輕時是台巡賽風雲人物，台灣高壇當時的年度三大高球賽(台灣公開賽、台灣PGA錦標賽與三商杯台灣名人賽)他贏過其中的兩場，包括1997年的台灣公開賽，以及2002年與2012年的三商杯台灣名人賽。巧合的是，這兩屆台灣名人賽敗給蔡啟煌的對手呂文德(52)與菲律賓球員拉斯庫納(Antonio Lascuna)，本週原本都在參賽選手名單中，但拉斯庫納賽前因故臨時退賽，剩下呂文德還有機會報回一箭之仇。其實這兩位同樣出身老淡水的球場的過往「舊帳」還不止如此。被蔡啟煌稱為國內高球賽「戰神」的呂文德，是2016、2017與2020年三屆富邦長春公開賽的冠軍得主，2021年原本有機會尋求衛冕，但人算不如天算，比賽因為新冠疫情嚴竣被迫喊停，去年比賽恢復，但呂文德鎖定的第四冠卻被蔡啟煌橫刀奪愛，因此本週兩人的角力肯定是 賽事的一大亮點。

衛冕冠軍蔡啟煌表示，他職業生涯到現在還未成功完成衛冕過，因此心態上除了很期待，也有些緊張。他說：「老淡水的球道現在變得相當窄，變化很大，因此必須用腦筋打球。重點是把球先放上球道再說。」 至於呂文德則強調自己最近練球的狀況不錯，一切會「盡力而為」。

當然，這兩位名將同時也得面對戰績彪炳的國內外好手的挑戰與104年的老淡水球場的考驗。28位參賽的外籍選手中，包括九天前剛在第62屆日本PGA長春錦標賽中奪冠、獨得1,000萬日幣獎金的泰國名將托馬倫‧斯瑞羅(Thammanoon Sriroj)。另外還有中國第一位拿下歐巡賽與長春歐巡賽冠軍的張連偉、2014富邦長春公開賽冠軍得主韓國好手金鐘德、亞巡賽奪冠次數最多(18勝)的泰國球員瓦拉川(Thaworn Wiratchant)、職業勝場累積超過52座冠軍的泰國球星馬山(Prayad Marksaeng)，以及澳洲長春巡迴賽本季冠軍常客澳洲好手博恩斯(Bradley Burns)與泰勒(Christopher Taylor)。

另一方面，球場難度也將對長春選手們形成巨大挑戰，據老淡水球場場務總監王承宏表示，今年比賽果嶺旁與球道旁的長草區最長留到10公分，而球道落球區的寬度也縮短為18碼至25碼，且果嶺推桿速度同步提升至9，也難怪比賽共同創辦人謝敏男老師於賽前記者會向大家預告：「今年的比賽難度提升不少！」

大會今天特別舉行職業業餘配對賽，由於老淡水球場風和日麗，職業老師們及應邀貴賓們大家以球會友、賓主盡歡。正式比賽明日將由一般長春組的96位選手揭開序幕。呂文德(52)預計上午7:15與斯瑞羅、金鐘德及「二齒」鍾春興一起從第10洞開球；至於蔡啟煌則將於7:25與瓦拉川、地主選手汪德昌及新加坡選手馬瑪(Mardan Mamat)一起從第10洞出發。一般長春組在完成前兩輪、36洞的比桿賽後，大會將取成績最佳的前60名選手晉級10/20的決賽。至於65歲以上的超級長春組則預訂10/19起舉行兩天、36洞的比桿賽，中間不會進行淘汰。比賽現場不收門票，歡迎球迷踴躍前往老淡水球場，或透過線上直播掌握即時賽況，為喜愛的選手加油打氣。本賽事10/19~20精彩賽事將進行直播，請球迷們鎖定富邦官方Youtube頻道：https://bit.ly/46r6XQK。