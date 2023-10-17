AI退位、記憶體出線 現在還可入手？分析師這樣說

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【旺得富理財網 旺得富編輯中心】AI退位，記憶體出線！威剛公布自結9月營業淨利2.64億元，單月較第2季全季大增86.6%，9月稅前盈餘2.76億元，每股稅前盈餘約0.9元。威剛今獲外資轉買超，股價大漲4%，收盤站上百元關卡。萬寶投顧分析師蔡明彰表示，以威剛、聯發科為首的記憶體和IC設計，自低點已漲了一段，還能入手嗎？從籌碼來看，答案是肯定的。

威剛近期股價強勢，今天成交量放大至3.1萬張，股價收盤正式站上100元。傍晚威剛公布9月自結獲利，在記憶體產品銷售帶動下，單月營業淨利2.64億元，較第2季全季1.42億元大增86.6%，9月稅前淨利2.76億元，每股稅前盈餘0.9元。威剛先前公布9月營收數字33.42億元，月增12.49%，創22個月新高。

蔡明彰表示，半導體這波行情主要在晶圓代工、IC 設計、記憶體三部分。晶圓代工說穿了就看台積電表現，IC 設計及記憶體指標分別為聯發科及威剛，對比 AI指標廣達、緯創欲振乏力，面對績效壓力，所有基金經理人未來恐不得不調整投資組合。

蔡明彰指出，龐大資金自AI鏈流出，不買記憶體、IC設計哪裡來的績效，重壓AI錯失行情的操盤人，唯有買記憶體、IC設計才能彌補。那麼，威剛、聯發科為首的記憶體、IC設計，現在還可以買嗎？蔡明彰說，從籌碼面來看，答案是肯定的。

威剛自十月以來，外資及投信分別買超 8,700張及 6,300張，但散戶指標的融資餘額僅小增600張，9月更減少2,300張，散戶賣在地板，到現在也沒有回補持股。威剛目前融資餘額約1.1萬張，2021年最高價曾達132元，當時融資餘額3.2萬張，現在融資僅是天價的3分之1水準，但目前價位已是天價的7成，顯示未來散戶可能追價而融資大增。早點上車的人享有被抬轎的利潤，反之太慢上車的人就會被割韭菜。

相較台股散戶對記憶體的冷淡，蔡明彰說，陸股對近來炒得火熱的，早就不再是AI，而是記憶體。以NAND Flash銷售代理商好上好這支8天6支漲停，今天再吃一根漲停，股價創歷史新高，自9月下旬以來已經大漲80%；而台股中NAND概念股威剛，漲幅最大也不過47%。

而陸股IC設計這次也調整反映庫存，微控制器MCU殺價結束，大陸MCU規模領先的兆易創新低檔反彈20%，芯海科技底部上漲逾30%。反觀台廠MCU 的盛群仍原地踏步，新唐自低點來反彈1成而已，唯有義隆自低點來上漲26%，義隆應是反應PC觸控晶片景氣好轉，9 月營收創15個月新高。

幾乎所有 AI 鏈 10 月股價下跌，融資卻增加。廣達、緯創、技嘉、英業達、光寶科都是如此，散戶不僅不認輸，還想摸底。

蔡明彰說，緯創今年來融資最多近17萬張，從161.5元反轉下殺，融資大減到10萬張。散戶認為股價已大跌40%，跌到100元應是底部了，10月摸底，融資增加6,800張，這是危險的訊號，緯創最後落底必然要積極融資減肥。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。