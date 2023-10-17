金融業運用AI六原則上路 指引擬納緊急停止開關機制

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金融業運用人工智慧AI六大核心原則及八項配套政策正式上路！金管會綜合規劃處長胡則華17日指出，正式版本與8月預告時最大不同就是不只依「比例原則」監理，更會以「風險為基礎」來管理，將會「更貼近實務面、更有彈性」，更詳細的「金融業運用AI指引」將在年底出爐，而各局將再制定自律規範。

胡則華透露，AI指引最新進度正在參考各國做法，像現正評估是否採納國際組織（IOSCO）的作法，加入「緊急停止開關」機制，一旦AI使用失控時，要有緊急應變機制可關閉AI，像是演算法出問題、不可控而造成客戶個資外洩、權益受損時就可啟動。此外，金管會已確定會將要求業者定期檢視演算法的規定，放入今年底將正式出爐的指引中。

IOSCO針對AI失控情境的極端情況提出了，「緊急停止開關」（Kill switch）的規範，指的是持續性、適當測試監督演算法，以確認AI產出，並應思考是否建置緊急停止開關及備援方案，對AI發展測試和持續監督。

胡則華指出，「金融業運用人工智慧（AI）之核心原則與相關推動政策」在今年8月預告後就收到來自各方的意見，認為原本的規範會較無彈性，例如原本規範「金融機構使用生成式AI作為辦理業務或提供金融服務輔助工具時，應適當揭 露。」後改為「金融機構使用AI與消費者直接互動時，應適當揭露。」

另外，有些規範可依比例原則，即業務量大小來管理，但有些業務量未必大、但對消費者權益有重大影響性的或對金融機構會產生重大風險的，就將改以「風險」為基礎回歸各銀行的風險控管。

胡則華舉例，像機器人理財、機器人客服或有些醫療險理賠、強制險核保雖然量大，但其實不太需要人工覆核，但若是像有些量不大，但可能涉道德風險或是複雜的理賠、核保，就需要人工介入，就不適合用AI，還有像會涉及影響客戶信用評分的業務，就還是要回歸人工。她強調，政院指示，在開放AI時，不可過度規定來阻礙業界的發展，因此此次修正後更貼近實務。

金融業運用AI的6項核心原則重點如下：

一、「建立治理及問責機制」：強調金融機構在使用AI系統時應對內部治理與對消費者的權益保護負責，並建立全面且有效的風險管理機制及確保其人員對AI有足夠之知識與能力。

二、「重視公平性及以人為本的價值觀」：強調金融機構在運用AI系統時，應儘可能避免演算法之偏見所造成的不公平，並符合以人為本及人類可控的原則。

三、「保護隱私及客戶權益」：強調金融機構於管理及運用客戶資料時，必須充分尊重及保護客戶的隱私權，並應尊重客戶選擇是否使用AI服務的權利，提醒客戶是否有替代方案。

四、「確保系統穩健性與安全性」：強調金融機構應致力維護AI系統之穩健性及安全性，並對第三方業者進行適當之風險管理及監督。

五、「落實透明性與可解釋性」：強調金融機構在運用AI系統時，應確保其運作之透明性及可解釋性，並於使用AI與消費者直接互動時，應適當揭露。

六、「促進永續發展」：強調金融機構在運用AI系統時，應確保其發展策略及執行符合永續發展相關原則，並盡力維護員工工作權益。

金管會亦為因應AI發展，推出8項配套政策，包括(1)訂定「金融業運用AI指引」、(2)檢視相關規範並適時進行法規調適、(3)利用AI技術發展監理科技、(4)與國際組織及其他國家金融監理機關進行交流及合作、(5)鼓勵金融業積極參與AI的研發與應用及協助導入最佳實務做法、(6)對金融業者應用AI之實際狀況檢視、(7)責成各金融業公會制訂金融業運用AI系統相關自律規範及最佳實務守則、(8)督導金融機構落實公平對待客戶及金融友善準則，以及透過金融知識宣導活動降低數位落差等措施。