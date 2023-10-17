基市府與慈濟簽訂輔具合作意向書 盼嘉惠有需求民眾

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基隆市衛生局17日帶領在地8家長照出院準備友善醫院與慈濟基金會舉行「輔具服務合作意向書簽訂儀式」，在衛生局長張賢政局長及議長童子瑋等人的見證下，由慈濟劉濟雨副執行長及慈濟長照推展中心副總召集人莊淑婷代表完成意向書簽訂，希望未來可以透過慈濟與衛生局及各家醫院的合作，使有需要的市民及早取得輔具。

童子瑋表示，高齡化已是國安問題，健全的長照是全民運動，便利長照輔具的使用，也是城市長照系統健全的重要環節，感謝慈濟總是走在最前面，扛起全方位的長期照護，台灣需要不同的社會力讓互助的精神成為習慣。

童並強調，也要感謝現場各醫療院所的同仁，未來還需要所有人攜手，建立更靈活、資源共享而共榮的長照支援體系，基隆市議會一定支持長照系統的完善與扁平化管理改革。

張賢政表示，以人為本、在地老化一直是長照發展的目標，因此打造一個高齡友善的社區及全人照顧體系是必要的，藉由市府各項政策的推動及民間單位無私的參與，提供失智、失能者及其家庭照顧者充足、適切及可持續的照顧服務，讓基隆成為最有愛的城市。

因許多長輩在出院後，有輔具使用的需求，有鑑於此，張賢政在得知慈濟長期的提供二手輔具給市民使用後，特別以「亞洲最有愛城市」LOGO為意象，由衛生局代表8家長照出備友善醫院與慈濟攜手合作，期能利用慈濟志工及群眾的力量，改善急待解決之輔具使用需求問題，提高輔具使用的便利性，讓慈濟的愛更擴大。

據了解，「出院準備銜接長照服務計畫」是由醫院的出院準備人員協助，在住院病人出院3天前，完成長照失能評估，使出院後取得長照服務的時間由14-21天降至1-7天，大大縮短民眾等待服務時間，甚至有些民眾出院當天就可以使用交通接送及爬梯機協助返家。截至2023年9月止，經長照出備醫院評估者，計有高達84％在出院後銜接長照服務。

本次簽署活動的8家出院準備友善醫院，分別是衛生福利部基隆醫院、基隆長庚醫院、基隆市立醫院、三軍總醫院基隆分院、臺灣礦工醫院、暘基醫院、南光醫院及維德醫院。