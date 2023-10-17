台灣太陽能廠升級N型太陽能電池 工研院扮推手

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工研院綠能所在經濟部能源署支持下近五年持續投入低成本的N型晶片太陽電池製程研究，開發出N型晶片TOPCon技術所需要的材料和製程技術，並布局多項關鍵智權。

N型高效太陽電池技術主要有三種TOPCon、HJT和IBC，工研院表示TOPCon技術與原有P型技術相容性高，設備改建成本最低，相較於全新產線，升級僅需20％成本，在製程良率提升後即可快速成爲市場主流。茂迪總經理葉正賢總經理表示，從技術層面來說，N型太陽能模組高效率、低衰減的特性更適合使用在高溫多雨且人口稠密的台灣，其效能相當於節省將近10％以上太陽能電廠用地面積。

工研院綠能所於2019年開始推動TOPCon技術產業化，與茂迪合作建立試量產線，以既有P型PERC電池產線擴充升級，進行製程整合與模組驗證，獲得經濟部標檢局太陽能模組自願性產品驗認證首例，是相當成功的技術轉型合作案例。葉正賢對此相當肯定，說到工研院與茂迪的合作為台灣的太陽能產業注入新的動能，也讓MIT（Made in Taiwan）太陽能產品有機會重返國際。

2023年起工研院更進一步協助國內太陽能電池業者，元晶、聯合再生、中美晶等進行TOPCon技術的升級，全面推升台灣太陽能產業的國際競爭力，有利於地緣政治下保持產業優勢，預計2024年台灣TOPCon產能將超過2GW。未來若結合背接觸電極，也就是TBC（TBC, TOPCon Back Contact）結構設計，太陽電池效率可再提升2％以上，將更逼近矽晶理論極限29.4％，相關技術發展預估可引領市場超過10年的光景，對產業技術發展有相當深遠的影響。