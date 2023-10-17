台彩、運彩前三季銷售 達成全年預估目標逾85％

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

台灣彩券、台灣運彩前三季銷售金額分別為1,210億元、468億元，兩家彩券公司前九月累計銷售都已達成全年預估目標1,400億元、550億元的逾85％。

台灣彩券秋節加碼活動持續進行至10月20日，截至10月16日止，中秋大樂透加碼100組100萬已開出86組，尚餘14組，加碼活動至10／20（五）止。根據台灣彩券統計，台灣運彩前九月份總銷售金額為1,210億元，較去年同期成長12％，其中電腦型彩券銷售金額為近530億元，較去年同期成長4.5％；立即型彩券681億元，更較去年同期成長18.7％。前三季銷售金額已達成年度預估目標1,400億元的86.4％估計，台灣彩券達成今年目標的機率極高，甚至有機會再續刷新歷史新高紀錄。

此外，台灣運彩前九月份銷售金額約468億元，較去年同期成長2成，並達成今年度內部預期銷售550億元的85％，台灣運彩表示，今年第四季雖然沒有世足賽，但還是有其他重要賽事例如棒球有美國職棒、日本職棒、中華職棒等職業賽進入了季後賽，美國職籃新賽季準備展開以及五大足球聯賽持續進行中，該公司將努力達成預期銷售金額。

由於舉辦亞運期間，台灣運彩為了讓全民投注運彩挺亞運並為台灣國手加油打氣，推出亞運抽獎活動，只要台灣選手得一面金牌就抽一個5萬元、銀牌3萬元、銅牌2萬元，這次台灣健將共得到19金、20銀、28銅，總計67個獎項的好成績，因此，台灣運彩將於10月18日舉行亞運銷售抽獎，換言之，台灣運彩將抽出67個獎項包括19個5萬元、20個3萬元以及28個2萬元，並於20日公告中獎名單。