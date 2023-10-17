韓國歐巴版《霸王別姬》 三度加演

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由台灣國家文藝獎得主吳興國擔任導演、編舞家林秀偉編舞所打造的韓國板索里版《霸王別姬》，11月將在韓國國家劇院三度加演，這是當地經過票選後，觀眾最想看、演員最想演的一齣戲。

韓國國家唱劇團藝術總監柳思仙表示，「首演當時，我在台下看戲，感動得淚流滿面。」飾演虞姬的演員金俊秀，同時是劇團第一小生，他表示，「《霸王別姬》是我演藝生涯中前三重要的劇目，謝謝你們為唱劇打造了傳世經典保留劇目！」

當代傳奇劇場在2019年受韓國國家劇院邀請創作的板索里版《霸王別姬》，以項羽傳奇的一生和虞姬雋永的愛情做為故事主軸，加上奧斯卡得主葉錦添的服裝設計、張維文舞台設計與韓國音樂家李在蘭作曲，豪華的主創陣容在當年首演就創下一票難求的盛況，風靡了韓國劇壇。疫情期間也加碼線上播映，疫後則登上韓國院線放映，累積至今已超過30場的演出、超過3萬的韓國戲迷欣賞這齣「霸」氣經典。

板索里版的《霸王別姬》，動員了國家劇團老中青三代、三十多位演員、二十多位傳統樂師，輔以舞台影像及燈光的呈現，外加全體演員兩個多月唱、唸、做、打的表演訓練，使全劇不但有板索里音樂強大的力量，在表演與肢體展現的能量更加強大。全劇共分七章：烏江之歌、鴻門宴、運籌帷幄、十面埋伏、四面楚歌、霸王別姬和烏江自刎，重現秦朝末年、西楚英雄氣魄、震撼人心。