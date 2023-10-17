台南登革熱降溫 羅一鈞報喜：全市有望不再全列熱區

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台南本土登革熱疫情延燒4個多月，迄今累計1萬5561例；9月2日因應疫情升溫，中央將台南市全市公告為流行區的熱區，隨著病例數連2周下降，疾管署副署長羅一鈞指出，觀察月底、下月初病例數，將調整部分病例數少的區域為非熱區，避免快篩出現偽陽性。

羅一鈞指出，台南今年登革熱疫情高點落在第39周2221例，接著第40周2179例、41周（上周）1573例，國衛院監測台南連續3周誘卵桶陽性率都下降，疫情有機會繼續降溫。他說，如果月底病例數達到減半（即高峰期的一半）1100例，屆時台南市37區都是熱區的情形，將適時做出調整。

台南今天新增260例，累計病例1萬5561例，至16日重症有78例、死亡23例。登革熱防治中心指出，260例分別為東區67例、南區45例、永康區32例、北區31例、安南區23例、中西區17例、歸仁區10例，安平區、仁德區及關廟區各7例，佳里區5例，新化區及新營區各2例，七股區、下營區、大內區、玉井區及善化區各1例。

目前全市1區突破3000例，為東區共3259例，3區突破2000例，包括安南區26762例、永康區2470區、南區2188例，破千例則有北區1847例、中西區1019例，破百例則有仁德區563例、安平區512例、關廟334例、歸仁300例。但也有15個行政區病例數維持在個位數。

羅一鈞表示，台南登革熱疫情從9月2日公告全市是流行區後，37個行政區只要快篩陽性就判定確診，在此之前，僅8個行政區是熱區。

他說，如果到月底病例數下降更明顯，屆時如果仍採取快篩陽就確診，容易有偽陽性的情形出現，為減少對民眾造成的不便，因此，屆時將視病例數及發生率多寡，調整部分行政區為非熱區。