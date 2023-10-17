十二屆總統文化獎 蔡英文：得獎者以個人促進整體發展

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

第12屆總統文化獎選在10月17日「台灣文化日」舉行，本屆五組得獎人包含「台灣第一苦旦」廖瓊枝、花蓮縣噶瑪蘭族發展協會、社團法人中華民國南洋台灣姊妹會、動畫藝術家張徐展及公共電視節目「我們的島」，五組得獎團隊或個人獲頒獎座與獎金 100 萬元。

總統蔡英文致詞時指出，五組得獎者來自不同領域，同樣為台灣賦予了更深的精神，廖瓊枝長年奉獻於歌仔戲，傳承歌仔戲文化；在地希望獎得獎單位長年推廣香蕉絲編織文化；南洋台灣姊妹會成立20年，讓大眾更認識台灣的新住民；青年創意獎得土張徐展傳承紙札技藝並走向世界；公視「我們的島」喚起大眾對環境議題關注，都是以個人成就也促進了整體的發展。

文化耕耘獎召集人平路指出，提到「文化耕耘」應無人能和廖瓊枝同一水平，除了她個人藝術成就，更為歌仔戲建立了完整的表演體系，以一己心力挽救、重生一劇種。在追求「秒殺」的時代持續「耕耘」，長時間累積、付出，對當下的台灣人而言特別有啟發意義，鼓勵所有的文化人對相信的事堅毅前行。廖瓊枝表示，如今最大的心願是歌仔戲能傳承並發揚。

青年創意獎召集人馮宇指出，張徐展的紙札動畫探索了文化的在地性與國際性，翻輚「紙札」傳統民俗的既定印象。張徐展表示這是趟意外的旅程，自己是為了要留下紀念而開啟了紙札動畫的創作，並謙稱自己並不是紙札藝術家，這樣的光環應屬於父親、姐姐這樣的工藝師。張徐展的紙札動畫在國際間展出後，他認為最開心的是：「紙札不再被嘲笑，而是酷文化」。

張徐展特別展示身上的衣服「很多人以為是什麼品牌，其實是夜市100塊一件，而且用5倍券買的等於20元一件，正像台灣各領域藝術工作者，用極有限資源創造各種可能性。」