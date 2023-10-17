王毅見聯合國秘書長古特雷斯：推動真正多邊主義 抵制單邊霸凌

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中共中央政治局委員、中國外交部長王毅17日在人民大會堂會見到中國出席第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇的聯合國秘書長古特雷斯。王毅表示，中國堅定維護聯合國權威，支援聯合國在國際事務中發揮核心作用。未來幾年，聯合國將迎來成立80周年等重要節點，中方願同聯合國深化各領域合作，推動國際社會以真正的多邊主義為指引，抵制摒棄單邊霸淩。

雙方還就巴以衝突交換了意見。王毅強調，「兩國方案」是解決衝突的唯一出路。中方支持聯合國發揮更大作用，儘快實現停火降溫，重回談判軌道，就落實「兩國方案」形成更廣泛國際共識。王毅表示，中國國家主席習近平就巴勒斯坦問題提出的三點主張是中方處理巴勒斯坦問題的根本遵循，中方願繼續就此同聯合國加強溝通協調。

根據中國外交部網站，王毅說，「一帶一路」倡議已成為當今世界範圍最廣、規模最大的國際合作平台。中方願同聯合國加強對接，向國際社會提供更多高品質公共產品，為世界和平與發展事業作出更大貢獻，攜手構建人類命運共同體。

王毅表示，中國堅定維護聯合國權威，支援聯合國在國際事務中發揮核心作用。未來幾年，聯合國將迎來成立80周年等重要節點，中方願同聯合國深化各領域合作，推動國際社會以真正的多邊主義為指引，抵制摒棄單邊霸淩。

以共同發展為優先，加速推進2030年可持續發展議程；以團結合作為目標，重視並尊重占聯合國會員國大多數的發展中國家合理關切；以創新科技為引領，堅持科技向善、公平普惠，讓全人類共用科技進步紅利。

古特雷斯表示，擔任聯合國秘書長以來，我始終堅定支持多邊主義，主張將發展作為聯合國議程中心。「一帶一路」倡議、全球發展倡議等中方重要倡議對發展中國家更好應對當前挑戰至關重要，聯合國願與中方密切協作，支持加強南南合作，推動完善全球治理。期待中方繼續在國際重大議程中發揮領導力。