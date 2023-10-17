新竹縣爭取台大竹北校地設高中 台大釋出善意回應

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新竹臺大生醫醫院第二期工程今（17）日正式動工，新竹縣長楊文科出席儀式且預祝工程順利完成，也爭取台灣大學到校內設立竹北校區，期望台灣大學能充分合理使用，近日獲台大釋出善意。

台大校長陳文章致詞表示，臺大竹北校區願景是成為發展新科技研發基地，智慧醫療也是其中一環。針對竹北分校區已有完整規畫，且備妥資金，預計下周將與縣長楊文科、縣議會、縣民報告完整規畫，以及投入資金、相關建設期程。

楊文科提及，新竹縣民眾非常關心臺大竹北校地的使用，因此他與新竹縣議會議長張鎮榮持續與陳文章校長溝通，期望臺大可以充分合理使用土地，無論是給予高中設校土地，或由臺大設置實驗高中或附中，皆為新竹縣民眾所熱切期待的事，也相信陳文章會做通盤考量。

陳文章認為，新竹是科技醫療人文匯聚區域，因此須有一個好的校區來協助醫學中心發展，帶來實體教學、多元學習，預計明年初推動執行，共同打造大新竹地區成為一個智慧科技健康的重鎮。

新竹縣政府教育局指出，依據教育部數據統計，竹竹苗區116學年度高中入學需求為18,071人，相較112學年度多出2,200餘人，其中竹縣占五成，顯示新竹縣設置高中提供就學需求的必要性。

新竹縣政府自今年7月召開「推動國立台灣大學竹北分部建設工作小組」會議後，楊文科便積極與台大校長進行溝通與表達需求，今日獲得初步回應，後續將持續積極推進高中設置相關程序作業，以符合家長期待。