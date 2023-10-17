中與印尼合建雅萬高鐵 正式開通運營

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

北京時間10月17日16時35分，G1137次動車組列車從印尼雅加達哈利姆車站開出，雅加達至萬隆高速鐵路正式開通運營，列車最高運營時速350公里，兩地最快46分鐘可達，這意味著印尼邁入高鐵時代，中國鐵路表示，也代表中印共建「一帶一路」取得重大代表性成果。

另據中國外交部網站，17日下午，中國國家主席習近平在人民大會堂同赴中出席第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇並進行國事訪問的印尼總統佐科威舉行會談。

習近平指出，印尼是我提出共建「21世紀海上絲路」的首倡導之地。10年春華秋實，中印尼堅持共商共建共享，優勢互補，共促發展，為兩國人民帶來巨大福祉，成為共建「一帶一路」國際合作的重要樣板。

習近平強調，中方願同印尼繼續從戰略高度和長遠角度看待和發展兩國關係，用好既有機制深化全方位戰略合作，在涉及彼此核心利益和重大關切問題上加大相互支持，攜手走好符合各自國情的現代化道路。雅萬高鐵是中印尼共建「一帶一路」合作的金字招牌，中方願同印尼總結成功經驗，做好後續高品質運營，培育雅萬高鐵經濟帶。

習近平還說，雙方要深化產業鏈供應鏈融合，合力推動「區域綜合經濟走廊」與「兩國雙園」建設。中方支持相關地方及企業參與印尼新首都、北加里曼丹工業園等重大工程開發與建設，願持續增加進口印尼優質農漁產品，做大做強數位經濟、太陽能、新能源車等新興產業合作，積極進行糧農技術、扶貧減貧、醫藥衛生以及教育、文化、旅遊、青年等領域交流合作。

佐科威表示，兩個多月前在成都同習近平主席會面後，兩國合作又有正面進展。雅萬高鐵已於本月如期完工，將正式開通營運。我完全贊同習近平主席對於發展兩國關係的看法。印尼將中國視為國家經濟發展建設的重要戰略夥伴，期待與中國進一步加強溝通合作，增強互信，發展更緊密的關係，不僅造福兩國人民，也為促進區域和平與繁榮作出貢獻。

佐科威表示，印尼願同中國高品質共建「一帶一路」。願將東協印太展望同「一帶一路」倡議更好對接，協助實現地區共同發展和聯合國2030年永續發展議程。

會談後，兩國元首共同為雅萬高鐵正式開通營運揭幕，並見證簽署關於建立共建「一帶一路」合作工作協調機制、落實全球發展倡議、農村發展和減貧、可持續發展、檢驗檢疫等領域多項雙邊合作文件。雙方將發表「中華人民共和國和印尼共和國關於深化全方位戰略合作的聯合聲明」。